Hambruna declarada en Gaza: ONU confirma, Israel niega y la catástrofe se agrava

En Gaza, cientos de miles de personas pasan días sin comer nada, dijeron este viernes los organismos humanitarios de la ONU, confirmando lo que se observa en el terreno en relación con la declaración oficial de hambruna en el norte de este territorio palestinos y que pronto se extenderá al centro y al sur si Israel no permite la entrada masiva de alimentos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto son esenciales para permitir una respuesta humanitaria amplia y sin restricciones que pueda salvar vidas", dijeron en un comunicado conjunto la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización para la Alimentación y la Agricultura.

La hambruna ha sido declarada en la Gobernación de Gaza (una de las cinco que tiene), que incluye Ciudad de Gaza, reducida a escombros, donde se estima que hay un millón de personas y contra la cual el Ejército israelí prepara una ofensiva mayor. Se cree que en la Gobernación del Norte la situación puede ser peor, pero expertos independientes que trabajan en el sistema de referencia sobre seguridad alimentaria en todo el mundo y que han analizado la situación en Gaza no han logrado reunir los datos necesarios para declarar que esa área también está en hambruna.



Los organismos de Naciones Unidas dijeron que es alarmante que haya amenazas de que se intensifique la ofensiva israelí sobre Ciudad de Gaza pues "cualquier escalada del conflicto provocará consecuencias todavía más devastadoras para los civiles que sufren de hambruna". En la clasificación de la hambruna la categoría más extrema se activa cuando se superan tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes relacionadas con la inanición. El último análisis confirma, sobre la base de pruebas razonables, que se han cumplido estos criterios, recalcaron los organismos.

Publicidad

Agregaron que la malnutrición entre los niños de Gaza se está acelerando a un ritmo catastrófico, ya que solo en julio más de 12.000 fueron identificados como gravemente malnutridos, la cifra mensual más alta jamás registrada y seis veces superior a la de principios de año. Y casi uno de cada cuatro de eso niños padecía malnutrición aguda grave, la forma más mortal con repercusiones tanto a corto como a largo plazo. Mientras tanto, el 98 % de las tierras cultivables de Gaza están dañadas o son inaccesibles, lo que impide la producción local de alimentos.

Lea: Microsoft investiga si Ejército israelí usó su tecnología para vigilancia masiva en Gaza



¿Qué dijo Israel sobre la hambruna en Gaza?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "mentira descarada" el informe independiente, respaldado por la ONU, que declaró la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye a la capital y que ya afecta a más de medio millón de personas. "El informe de la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) constituye una mentira descarada. Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna", dijo en un comunicado la Oficina del mandatario en un comunicado, en el que añadió que dos toneladas de ayuda han entrado en Gaza desde el inicio de la guerra.

Publicidad

Además, el comunicado dice que el informe "ignora los esfuerzos humanitarios de Israel y el robo sistemático (de ayuda) de Hamás", pese a que esta segunda acusación nunca ha sido demostrada ni por Israel ni por las ONG que operaban desde hace años en el enclave. "Hamás roba ayuda para financiar su maquinaria bélica. Estas fueron las causas de la escasez temporal, que Israel superó con lanzamientos aéreos, entregas marítimas, rutas de transporte seguras y puntos de distribución de la GHF gestionados por empresas estadounidenses", justifica el texto.

En su mensaje, Israel simplemente tilda de "libelo" la conclusión de la CIF, el protocolo universal usado como estándar en todo el mundo para medir la seguridad alimentaria. El nivel 5 de hambruna catastrófica, declarado ya en la gobernación de Gaza, supone que los núcleos familiares sufren una "escasez extrema de alimentos o no pueden satisfacer otras necesidades básicas", lo que termina por provocar "hambruna, muerte, indigencia y desnutrición aguda extremadamente críticas".

Si el bloqueo israelí de suministros no termina y no se permite la entrada masiva de alimento, está previsto que este mismo nivel de hambruna se expanda hacia el centro (Deir el Balah) y el sur (a Jan Yunis), alcanzando a un total de 640.000 personas. "Esto está siendo especialmente duro para los más vulnerables: mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, ancianos y personas con discapacidad física. Dicho esto, toda Gaza padece hambre", dice a EFE un pediatra de la ONG estadounidense MedGlobal, que ha trabajado en varias ocasiones en hospitales en Gaza durante la ofensiva israelí.

EFE