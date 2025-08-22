"Está casado": mujer expone a su amante en plena transmisión en vivo y el video se hace viral

Las redes sociales volvieron a estallar con una historia de infidelidad, esta vez ocurrida en Umán, Yucatán (México), donde una mujer decidió exhibir públicamente a su amante durante la celebración de su cumpleaños número 41.

El momento quedó registrado en una transmisión en vivo de Facebook, en la que la cumpleañera aseguró que el hombre, a pesar de estar casado, sostenía una relación con ella. Frente a la cámara declaró: “El que no puede estar sin su mujer y no puede estar sin mí”, mientras presumía que él mismo había organizado la fiesta.



Un protagonista incómodo

En el video, compartido por la cuenta de X @QuePocaMadre_Mx, se observa al señalado intentando cubrirse el rostro con una gorra al percatarse de que estaba siendo evidenciado. La mujer, sin embargo, insistió en mostrarlo: “Casadito, casadito, pero está conmigo. Mira bebé, dónde está tu marido”, decía mientras trataba de descubrirle la cara.

La tensión aumentó cuando el hombre reaccionó con violencia y forcejeó con la mujer en un intento por quitarle el celular y frenar la transmisión. El clip se corta en ese momento, dejando en duda lo que ocurrió después.



El video superó las 600.000 reproducciones y generó una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios criticaron la actitud del hombre: “Con la actitud que tomó el infiel, es claro que la amante no pasará a ser la oficial”. Otros responsabilizaron a ambos: “No es justo que se meta con alguien comprometido y lo comprometa así” o “Que el karma se los cobre a los dos”.

La escena se convirtió rápidamente en tema de conversación digital, recordando cómo las redes sociales se han vuelto un espacio en el que los conflictos personales, especialmente los relacionados con infidelidades, se exponen al escrutinio público con millones de espectadores como jueces.

