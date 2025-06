¿Es verdad que Luis Díaz se casa en Barranquilla? Esto se sabe sobre la supuesta boda

Crecen los rumores sobre la boda del futbolista colombiano Luis Díaz y su pareja Geraldine Ponce. En los últimos días se ha dicho en diferentes portales y medios de comunicación que el jugador del Liverpool llegará al altar este fin de semana junto a su pareja, en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, todavía hay dudas sobre si este suceso ocurrirá, pues la familia en efecto celebró un evento religioso en esa ciudad en las últimas horas, pero fue el bautizo de la pequeña Charlotte.

Lucho Díaz y Geraldine Ponce tienen una de las relaciones más estables de la farándula colombiana, pues están juntos desde el año 2016 y su relación ya tiene como fruto a sus dos hijas: Roma y Charlotte. A mediados de 2023, el nacido en Barrancas sorprendió a su pareja con una romántica petición de matrimonio. Pero desde entonces sus seguidores han estado esperando la llegada de la boda.

¿Cuándo sería la boda de Lucho Díaz y Geraldine Ponce?

Según ha confirmado El Heraldo, la boda entre Díaz y Ponce será el sábado 14 de junio en la Parroquia Inmaculada Concepción, en Barranquilla, a las 6:30 p. m. y después la familia disfrutará de una fiesta en la que estarán importantes figuras del fútbol nacional e internacional. La recepción sería en un hotel ubicado en el norte de la capital del Atlántico.

El medio local reveló detalles sobre el evento que promete ser una de las bodas del año. Aseguraron que el evento corre por cuenta de Casa de Novias y que tiene un código de vestimenta establecido: para mujeres vestido largo unicolor y para los caballeros traje negro, corbatín y zapatos del mismo color. Además, no se admitirán niños en el evento que se presenta como una celebración para adultos, según indica la tarjeta de invitación, conocida por el medio.

Detalles sobre la boda de Lucho Díaz

Aunque el evento será bastante exclusivo, tiene la esencia humilde y generosa del jugador de la Selección Colombia. En la boda de Lucho Díaz se hizo una exigencia especial a los invitados para los regalos que quieran darle a la pareja de recién casados, no esperan objetos de gran valor, sino lluvia de sobres o dinero que luego donarán a una fundación.

"En este día tan especial queremos que nuestro amor también signifique esperanza para muchos niños. En lugar de obsequios, te invitamos a hacer una donación a la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza, un sueño que nació en 2019 con la misión de transformar vidas a través del deporte y la educación en Barrancas, La Guajira. Gracias por celebrar con nosotros el amor y la solidaridad", se indicaría en la invitación.

Después de la ceremonia religiosa, se tiene previsto que la recepción inicie a las 8:00 p. m. en un hotel de Barranquilla. Según reveló el medio local, los músicos encargados de animar la celebración serán Elder Dayán Díaz, hijo Diomedes Díaz, y los hermanos Criss & Ronny. Esto significa que la celebración estará marcada por el vallenato y la champeta, de todo gusto de Luis Díaz y su familia.

Pero eso no será todo. "La celebración no termina, queremos extender este momento tan especial y compartir con ustedes un After lleno de buena música, buena vibra y la mejor compañía. Estás cordialmente invitado a seguir celebrando con nosotros", se agrega en la tarjeta, llevando a los invitados a seguir la celebración el domingo en horas de la tarde.

¿Quiénes están invitados a la boda de Lucho Díaz y Geraldine Ponce?

A pesar de que se dice que la pareja intentó organizar el evento con total reserva, la información se filtró y hay total expectativa por los famosos que estarán presentes en la ceremonia que sellará el amor entre Lucho Díaz y Geraldine Ponce, quienes llevan casi una década juntos. Aunque hay completo silencio sobre esta boda, se dice que al evento llegarán importantes jugadores de la Selección Colombia y del Liverpool, equipos en los que actualmente Díaz emociona con sus jugadas. Pero también algunos excompañeros de su paso por el Junior de Barranquilla.

Entre los importantes jugadores internacionales se dice que en la lista figuran el uruguayo Darwin Núñez, el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Allison Becker. En cuanto al talento futbolero colombiano se contará con la presencia de Willer Ditta, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Sebastián Viera y Jarlan Barrera. Otras personalidades de Colombia, alejadas de las canchas, como las influenciadoras Luisa Fernanda W y La Suprema también estarían invitadas.

¿Desmienten boda de Luis Díaz en Barranquilla?

La noticia de la supuesta boda de Lucho Díaz en Barranquilla tiene emocionados a los seguidores del futbolista ubicados en la ciudad. A pesar de los detalles revelados por el medio local, todavía hay un manto de duda sobre si este evento en realidad se va a realizar. Según el diario bogotano El Tiempo, Mane Díaz, el papá del futbolista habría desmentido la información.

Según el medio capitalino, Mane Díaz "fue enfático en afirmar que su hijo no se va a casar" este fin de semana. Incluso, el padre del guajiro señaló que la celebración que laa familia estuvo organizando recientemente en Barranquilla realmente era el bautizo de Charlotte, la hija menor de Luis Díaz, evento que se llevó a cabo en la mañana del jueves 12 de junio.

