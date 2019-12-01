Noticias Caracol Túnez
Túnez
-
Mujer denuncia agresión mientras hacía paravelismo en Túnez: “Me sentí violada, sucia y asustada”
Los hechos se dieron a conocer luego de que Michelle Wilson denunciara que fue víctima de una agresión sexual por parte del operario de parasailing mientras volaban sobre de la playa en Sousse.
-
Murió futbolista Nizar Issaoui tras prenderse fuego al ser acusado de terrorismo
Tras el fallecimiento de este futbolista se presentaron manifestaciones en una comisaria de Policía. "Por una pelea con una persona que vende plátanos me interrogan por terrorismo", aseguró Nizar Issaoui.
-
Tragedia en costas de Túnez: fallecen 29 migrantes en tres naufragios
Además de hallar los cadáveres en Túnez, los guardacostas socorrieron a "11 migrantes ilegales de diversas nacionalidades africanas después de que se hundieran sus embarcaciones".
-
Gol Caracol
Por una riña entre hinchas se aplazó la final de la Copa de balonmano de Túnez
El enfrentamiento entre las dos tribunas dejó ocho heridos, uno de ellos en estado grave.
-
Gol Caracol
Eya Guezguez, la regatista más joven en los JJ.OO. de Tokio, murió ahogada mientras entrenaba
"Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y con la comunidad olímpica tunecina", afirmó Thomas Bach, presidente del COI.
-
Fue al médico por una infección y descubren que tenía un vaso de vidrio que usó como juguete
Hacía 4 años vivía con ese objeto en el cuerpo, alrededor del cual se formó un cálculo de 8 centímetros. Muchos pacientes sienten “vergüenza de buscar atención médica”, revelaron expertos.
-
Gol Caracol
Campeona paralímpica de Túnez podría vender sus medallas de oro para salir de la pobreza
Se trata de la atleta Raouaa Tlili, quien no ha recibido los sueldos del Gobierno tunecino, por la crisis en el país africano.
-
22 muertos dejó accidente de bus de turismo que cayó a un barranco
El vehículo llevaba a bordo 43 personas que se desplazaban hacia Ain Draham, Túnez. Los demás pasajeros resultaron heridos.
-
Murieron 60 migrantes por naufrago de una embarcación en las costas de Túnez
Los damnificados aseguran haber pasado ocho horas en el agua fría, y haber sido salvados por pescadores tunecinos.
-
Enfrentamientos en Túnez luego de que un periodista se prendiera fuego
Abdel Razzag Zorgui, de 32 años, se inmoló para denunciar la difícil situación económica que sufre el centroeste del país.