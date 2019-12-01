Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MERCENARIOS SUDÁN
HAROLD AROCA
MIGUEL URIBE
NICOLÁS MADURO
LUIS FERNANDO MURIEL
DAYRO CON SUSO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Túnez

Túnez

  • violación a una mujer en Túnez.jpg
    “Como mujeres, en estos países esperamos un poco de bromas por parte de los hombres, pero esto no fueron bromas, fue una agresión sexual”, declaró.
    X: @AldoSterone111
    MUNDO

    Mujer denuncia agresión mientras hacía paravelismo en Túnez: “Me sentí violada, sucia y asustada”

    Los hechos se dieron a conocer luego de que Michelle Wilson denunciara que fue víctima de una agresión sexual por parte del operario de parasailing mientras volaban sobre de la playa en Sousse.

  • Nizar Issaoui, el futbolista que murió al prenderse fuego luego de ser acusado de terrorismo
    Nizar Issaoui, el futbolista que murió al prenderse fuego luego de ser acusado de terrorismo
    EFE
    MUNDO

    Murió futbolista Nizar Issaoui tras prenderse fuego al ser acusado de terrorismo

    Tras el fallecimiento de este futbolista se presentaron manifestaciones en una comisaria de Policía. "Por una pelea con una persona que vende plátanos me interrogan por terrorismo", aseguró Nizar Issaoui.

  • Tragedia en costas de Túnez: fallecen 29 migrantes en tres naufragios
    MUNDO

    Tragedia en costas de Túnez: fallecen 29 migrantes en tres naufragios

    Además de hallar los cadáveres en Túnez, los guardacostas socorrieron a "11 migrantes ilegales de diversas nacionalidades africanas después de que se hundieran sus embarcaciones".

  • North Macedonia v Russia - IHF Men's World Championships Handball 2021
    Balonmano.
    Pixsell/MB Media/Getty Images
    Gol Caracol

    Por una riña entre hinchas se aplazó la final de la Copa de balonmano de Túnez

    El enfrentamiento entre las dos tribunas dejó ocho heridos, uno de ellos en estado grave.

  • Eya-Guezguez.jpg
    Eya Guezguez.
    GettyImages
    Gol Caracol

    Eya Guezguez, la regatista más joven en los JJ.OO. de Tokio, murió ahogada mientras entrenaba

    "Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y con la comunidad olímpica tunecina", afirmó Thomas Bach, presidente del COI.

  • vaso de vidrio
    Una radiografía mostró que tenía un vaso de vidrio en la vejiga -
    AFP
    MUNDO

    Fue al médico por una infección y descubren que tenía un vaso de vidrio que usó como juguete

    Hacía 4 años vivía con ese objeto en el cuerpo, alrededor del cual se formó un cálculo de 8 centímetros. Muchos pacientes sienten “vergüenza de buscar atención médica”, revelaron expertos.

  • raoua-tlili
    Raoua Tlili, paratleta de Túnez
    Getty Images
    Gol Caracol

    Campeona paralímpica de Túnez podría vender sus medallas de oro para salir de la pobreza

    Se trata de la atleta Raouaa Tlili, quien no ha recibido los sueldos del Gobierno tunecino, por la crisis en el país africano.

  • Imagen de referencia
    MUNDO

    22 muertos dejó accidente de bus de turismo que cayó a un barranco

    El vehículo llevaba a bordo 43 personas que se desplazaban hacia Ain Draham, Túnez. Los demás pasajeros resultaron heridos.

  • migrantestunez.jpg
    MUNDO

    Murieron 60 migrantes por naufrago de una embarcación en las costas de Túnez

    Los damnificados aseguran haber pasado ocho horas en el agua fría, y haber sido salvados por pescadores tunecinos.

  • AFP/ Enfrentamientos en Túnez
    MUNDO

    Enfrentamientos en Túnez luego de que un periodista se prendiera fuego

    Abdel Razzag Zorgui, de 32 años, se inmoló para denunciar la difícil situación económica que sufre el centroeste del país.

CARGAR MÁS