Estudiante española de intercambio asesinada en México: aparece video clave del presunto atacante

Con un cartel de "Claudia no se olvida" y una silla vacía del salón educativo con una fotografía, decenas de compañeros de la estudiante recordaron este lunes a Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada el fin de semana en el municipio de Cuautla, centro de México. Entre lágrimas, los estudiantes rindieron homenaje con flores y velas a Taraconte, de 21 años, en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM donde cursaba sus estudios en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. El asesinato este fin de semana de la estudiante española volvió a poner el foco sobre la inseguridad en el estado mexicano de Morelos, donde cuatro alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas en lo que va de 2026 y la violencia contra las mujeres mantiene al estado entre los de mayor incidencia del país.



¿Qué se sabe hasta ahora?

Este lunes, la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que se va a dar con el "responsable" y a "hacer justicia" tras el asesinato de Tacoronte, quien estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada, en el sur de España, y estaba realizando una estancia de movilidad académica en el centro universitario mexicano. Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información, la Fiscalía estatal se encuentra investigando el crimen como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a las muertes violentas de mujeres, mientras determina las circunstancias del asesinato y si existieron razones de género. Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca en un presunto intento de asalto en las inmediaciones de la Casa de Cultura, donde trató de resguardarse antes de ser alcanzada por su agresor. Hasta ahora, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación.

Por lo pronto, la Universidad de Granada (UGR) suspendió la movilidad de sus estudiantes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos donde cursaba sus estudios desde hace un mes la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera.



Aparece un video clave

Mientras avanzan las investigaciones, en las últimas horas se conoció que podría ser clave para esclarecer el caso. El diario español El País tuvo acceso a un video de cámaras de seguridad en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española huyendo con una maleta de la escena del crimen a las 8:50 p.m. del sábado 12 de septiembre, cuando se registró el crimen.



Ante el ataque, Claudia trató de resguardarse en la Casa de la Cultura, pero el agresor la persiguió con una navaja hasta ese lugar. La estudiante, según se pudo establecer, murió antes de que llegaran los servicios de emergencia a auxiliarla a las 9:10 p.m. De hecho, en otro video que se ha difundido en redes sociales se escucha a un hombre pidiendo auxilio. "¡Una ambulancia aquí en la Casa de la Cultura! ¡Por favor, tenemos una persona herida! ¡Urge una ambulancia, por favor!", se escucha decir al hombre.



🔴ÚLTIMA HORA | EL PAÍS ha accedido a un vídeo en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española asesinada en Morelos, Claudia Tacoronte, huyendo con una mochila de la escena del crimen a las 20.50 horas del pasado sábado 12 de septiembre.

Ante el ataque, la joven trató de resguardarse al interior de la Casa de la Cultura, pero el agresor la persiguió con una navaja hasta el interior. Falleció antes de que llegaran los servicios de emergencia a auxiliarla a las 21.10 horas. Las cámaras del vecindario captaron al presunto agresor a la carrera a las 20.50 horas. Fuentes cercanas al caso afirman a EL PAÍS que la hipótesis del robo es hasta ahora la más robusta. La historia aquí: https://t.co/PXkS5YYAUS — EL PAÍS México (@elpaismexico) September 14, 2026

Publicidad

"Hoy nos reunimos con el corazón profundamente conmovido para despedir a una compañera cuya partida nos ha dejado un vacío imposible de llenar (...) Además de la tristeza hoy también sentimos indignación. No podemos acostumbrarnos a que estas historias se repitan ", explicó una de las compañeras de la estudiante asesinada al leer un mensaje conjunto en el homenaje de este lunes.

Publicidad

México es un país con altos índices de violencia machista y en varios estados todas las muertes violentas de mujeres se investigan inicialmente como feminicidio. Posteriormente las autoridades confirman o descartan si el género tuvo alguna relación con el móvil.

NOTICIAS CARACOL