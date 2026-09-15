Alex Saab, testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado tras acuerdo con Fiscalía de EE. UU.

El exministro de Venezuela Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de conspiración para lavado de dinero y transacciones financiera ilícitas luego de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami. Esto supone un giro en el caso, pues Saab, de 54 años y nacido en Colombia, se había declarado en julio "no culpable" de los cargos que enfrenta en Estados Unidos. En la audiencia de este martes cambió su declaración de culpabilidad.



Saab compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional. Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico. El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.

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