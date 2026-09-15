Atención viajeros a España: ajustan controles de pasaportes y exigencias para ingresar al país

Si tiene planeado viajar a territorio europeo en las próximas semanas o meses, es fundamental que revise detalladamente el estado y las fechas de su documento de viaje antes de adquirir tiquetes o dirigirse al aeropuerto. Las autoridades migratorias del Gobierno de España han intensificado de manera rigurosa los controles sobre la documentación requerida para ingresar y salir de su territorio y, como resultado de esta medida, se ha confirmado que las autoridades impedirán el paso a los extranjeros que presenten irregularidades documentales o que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

Esta mayor fiscalización se está llevando a cabo principalmente en aeropuertos internacionales y puntos de conexión con otros países del espacio Schengen. Por esta razón, autoridades consulares y migratorias sugieren a los colombianos verificar con suficiente anticipación las condiciones de su documento para evitar rechazos en los filtros fronterizos o el impedimento de embarque por parte de las aerolíneas.



¿Cuáles son las nuevas medidas para ingresar y salir de España?

De conformidad con lo dispuesto por el Ministerio del Interior de España y las normativas comunitarias del espacio Schengen, todo ciudadano extranjero que aspire a ingresar o salir del país debe portar un pasaporte válido, vigente y expedido en los últimos diez años. Para ello, debe tener en cuenta algunas reglas básicas establecidas y que ahora son más estrictas:



Validez del pasaporte para entrar a España: Para ingresar al espacio Schengen como turista, todo ciudadano extranjero debe contar con un pasaporte vigente con una validez mínima de 3 meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo y expedido en los últimos 10 años.

Para ingresar al espacio Schengen como turista, todo ciudadano extranjero debe contar con un pasaporte vigente con una validez mínima de 3 meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo y expedido en los últimos 10 años. Pasaportes vencidos o deteriorados: Ninguna aerolínea ni autoridad migratoria permite el embarque hacia un país extranjero si el pasaporte está caducado, roto, mutilado o con datos ilegibles.

Ninguna aerolínea ni autoridad migratoria permite el embarque hacia un país extranjero si el pasaporte está caducado, roto, mutilado o con datos ilegibles. Salida de España: Para salir del territorio español con destino a tu país de origen o residencia, las aerolíneas exigen que la documentación de viaje esté vigente para cumplir los requisitos de ingreso del país de destino.

El Gobierno español ha precisado que el reforzamiento de estas medidas forma parte de las regulaciones europeas vigentes en el espacio Schengen. El propósito central es fortalecer la seguridad fronteriza y profundizar la verificación de la autenticidad documental de los pasajeros procedentes de terceros países.

España inició la implementación de nuevos sistemas digitales y biométricos para el registro de las entradas y salidas del territorio europeo. Paralelamente, se ha producido un ajuste importante en la fase previa al vuelo, pues las compañías aéreas están realizando filtros de control documental extremadamente estrictos antes de permitir el abordaje. De esta manera, un viajero colombiano que no cumpla con los requisitos de vigencia o cuyo pasaporte esté maltratado puede ser rechazado por la aerolínea antes de subir al avión en el aeropuerto de salida.



Recomendaciones para viajeros colombianos

Ante el endurecimiento de las verificaciones, las autoridades sugieren a los ciudadanos colombianos adoptar las siguientes pautas antes de iniciar su itinerario:



Verifique la fecha de caducidad y de expedición: Revise detenidamente su pasaporte y calcule si cuenta con los tres meses de vigencia requeridos a partir del día en que tiene programado salir de Europa.

Examine el estado físico del cuadernillo: Cerciórese de que el pasaporte no tenga hojas sueltas, fisuras, manchas ni datos borrosos que impidan la verificación visual o biométrica.

Consulte las exigencias de la aerolínea: Dado que las compañías de transporte verifican la documentación antes del embarque, confirme las condiciones particulares fijadas por la aerolínea contratada.

Tenga a la mano la carpeta de soporte de viaje: Lleve impresos o digitales los comprobantes de hospedaje, tiquete de regreso y recursos económicos para presentarlos en el control fronterizo si le son requeridos.

Realice la renovación con suficiente anticipación: Si su pasaporte está próximo a vencer o presenta fallas de validez, inicie de inmediato el trámite de renovación ante la entidad correspondiente en Colombia antes de confirmar reservas o volar hacia España.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.