Por muerte de El Mencho, Consulado de Colombia en Guadalajara lanza alerta a connacionales en México

Tras la reciente muerte de Nemesio Rubén Oseguera, alias El Mencho, el Consulado General de Colombia en Guadalajara emitió una alerta para todos los connacionales que viven en esta parte del país azteca. Desde la tarde del pasado domingo 22 de febrero, dicha oficina representante avisó a la comunidad colombiana residente en el occidente y norte de México con el fin de que esta mantuviese nuevas precauciones, en medio de la situación de seguridad y riesgo que empezó a vivirse en aquel territorio desde la muerte del capo del narcotráfico, acontecida el pasado 22 de febrero en medio de un operativo militar.

Esta situación ha provocado, afirma la entidad nacional, que se hayan desatado situaciones de riesgo en varias zonas de México, razón por la cual se hizo un llamado a los habitantes colombianos en México para prevenir todo tipo de acción que ponga en peligro sus vidas.

"El Consulado General de Colombia en Guadalajara informa a la comunidad colombiana residente o en tránsito en el occidente y norte de México que, de acuerdo con información pública y reportes de autoridades locales, se vienen desarrollando operaciones de seguridad en distintos puntos del país, lo que ha generado bloqueos viales, presencia reforzada de fuerzas de seguridad y situaciones de riesgo en algunas zonas", explica la delegación.



Entre las zonas reportadas con mayor riesgo por parte del Consulado, se identificaron eventualidades en los siguientes estados mexicanos:



Estado de Jalisco (incluidos Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala).

Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios).

Zonas del Estado de Michoacán.

Estado de Guerrero.

Estado de Nuevo León.

Teniendo en cuenta dicho contexto en los puntos anteriormente expuestos, la representación diplomática de Colombia en Guadalajara hizo una especial recomendación a los connacionales que se encuentren en estas partes del país para "mantenerse en sus lugares de residencia o alojamiento hasta nuevo aviso, especialmente si se presentan bloqueos, enfrentamientos o despliegues policiales en su entorno inmediato", tal como se lee en el comunicado.



¿Qué medidas preventivas recomendó el Consulado de Colombia en Guadalajara tras la muerte de alias Mencho?

Siguiendo con el comunicado del Consulado de Colombia en Guadalajara, a los connacionales se les hicieron las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir poner en riesgo sus vidas:



Evitar zonas donde pueda haber presencia activa de fuerzas de seguridad o actividades policiales.

Mantener atención al entorno y a los posibles cambios en la situación.

Reducir al mínimo los desplazamientos no esenciales.

Seguir la información difundida por medios de comunicación de la zona.

Escuchar y atender, en todo momento, las instrucciones de las autoridades mexicanas.

Comunicarse con el 911 en caso de presentarse una emergencia.

Evitar aglomeraciones.

Mantener comunicación constante con familiares y personas cercanas para informar sobre su ubicación y estado.

Consulado General de Colombia en Guadalajara anuncia cierre de atención al público este lunes 23 de febrero

Por la situación de seguridad y temor que se vive en diferentes puntos de México luego de la caída de alias El Mencho, el Consulado General de Colombia en Guadalajara dio a conocer que este lunes 23 de febrero no iba a abrir sus puertas al público. De la misma manera, la representación diplomática hizo un llamado a la comunidad para mantenerse resguardada.



"El Consulado General de Colombia en Guadalajara informa a la comunidad que, mañana lunes 23 de febrero de 2026, no habrá atención al público y la Oficina Consular permanecerá cerrada, dada la situación de orden público que se presenta actualmente.Esta medida se adopta con el propósito de que nuestra comunidad permanezca resguardada en sus hogares y evitar cualquier situación que pueda afectar su seguridad", manifestó el Consulado.

Las citas programadas para este lunes 23 de febrero, anuncia el Consulado, serán reprogramadas "tan pronto como sea posible y las condiciones de seguridad lo permitan".



¿Cómo contactarse con el Consulado de Colombia en Guadalajara?

Mientras mejora la situación en México, el Consulado de Colombia en Guadalajara ha dispuesto de los siguientes canales oficiales para quienes requieran atención:



Correo electrónico: cguadalajara@cancilleria.gov.co

Línea de emergencias consulares: +52 33 1990 4857

