Vladimir Putin ha empezado la Tercera Guerra Mundial, afirmó el presidente de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, considera que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha empezado la Tercera Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarlo a retirarse de Ucrania.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo”, dijo Zelenski en una entrevista con la BBC divulgada cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania.



Zelenski se niega a cederle territorio a Rusia

El presidente ucraniano expresó su rechazo a pagar el precio de un alto el fuego exigido por Putin, que implica retirarse de un territorio estratégico que Rusia no ha logrado capturar a pesar del sacrificio de decenas de miles de soldados. Esto es entregar el 20% de la región oriental de Donetsk, así como más territorio en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.

Zelenski insistió en que esto no solo es una cuestión de territorio, sino que implicaría debilitar sus posiciones, "abandonar a cientos de miles de nuestros habitantes. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta 'retirada' dividiría a nuestra sociedad".



Agregó que la entrega de territorio a Putin podría satisfacer al presidente ruso por un tiempo, pero que, "una vez que se recupere, nuestros aliados europeos dicen que podría tardar de tres a cinco años. En mi opinión, podría recuperarse en no más de un par de años. ¿Adónde irá después? No lo sabemos, pero que querría continuar (la guerra), es un hecho".



"Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido", sostuvo.

Publicidad

Zelenski, que recalcó que no es un dictador y que no fue él quien empezó la guerra, insistió en que detener a Putin es una victoria para todo el mundo porque no se detendrá ante Ucrania. (Lea también: Rusia acusa a Ucrania de lanzar drones contra residencia del presidente Putin; Zelenski lo niega)



Rusia lanzó cerca de 50 misiles y 300 drones

Las declaraciones del presidente ucraniano se dieron luego de que Rusia lanzara una andanada de bombardeos con drones y misiles en varios puntos de Ucrania el domingo 22 de febrero, que impactaron en infraestructuras ferroviarias, energéticas y edificios residenciales, a dos días del cuarto aniversario del inicio de la invasión.

En Kiev, los periodistas de AFP oyeron explosiones en la madrugada, poco después de que se activara una alerta aérea por misiles balísticos.

Publicidad

"Moscú continúa invirtiendo más en sus ataques que en la diplomacia", denunció Zelenski en las redes sociales, que indicó que Rusia lanzó cerca de 50 misiles y 300 drones. "El principal objetivo fue el sector energético. También resultaron dañados edificios residenciales e infraestructura ferroviaria", detalló.

En Kiev y sus alrededores, los ataques dejaron al menos un muerto y decenas de heridos, incluidos cuatro niños, informó la policía ucraniana. "Sentí como el edificio se sacudía", relató Olga, una mujer de 48 años que vive en Sofiivska Borshchagivka, un suburbio de Kiev.

Otro residente, Anton, afirmó que en esta zona no hay instalaciones militares. "Esta es una zona residencial, hay escuelas, jardines infantiles, casas, así que definitivamente esto no está relacionado con ninguna instalación militar ni con ningún tipo de industria", afirmó.

Ucrania afirma que el oleoducto que atraviesa su territorio para transportar petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría resultó dañado a finales de enero por los ataques rusos.

Publicidad

En Rusia, en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, dos civiles murieron en un bombardeo con drones, dijo el gobernador, Viacheslav Gladkov.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que interceptó más de 70 drones ucranianos, varios de ellos sobre el cielo de Moscú. (Lea también: Incertidumbre de familias de mercenarios colombianos desaparecidos en Ucrania: "Nadie nos da razón")



Explosiones en Leópolis

Durante la noche, la fuerza aérea declaró una alerta general en todo el territorio ucraniano por la amenaza de misiles.

Publicidad

El ejército polaco desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele hacer ante ataques rusos de gran magnitud que amenazan regiones fronterizas.

Las autoridades de las regiones ucranianas de Dnipró, en el centro-este, y Odesa, en el sur también informaron de bombardeos, que dejaron dos heridos en la primera y alcanzaron infraestructuras con drones en la segunda.

En Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, explosiones en comercios del centro causaron la muerte de una policía y dejaron 15 heridos durante la noche. "Se trata claramente de un acto terrorista", declaró el alcalde Andrii Sadovi en un video difundido en redes sociales, sin precisar posibles responsables.

Las autoridades informaron que detuvieron a una mujer ucraniana acusada de estar vinculada con la explosión y afirmaron que hay una investigación abierta.



Ucrania dice que no está perdiendo la guerra

"No pueden decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, en absoluto la estamos perdiendo, definitivamente. La pregunta es si la ganaremos", afirmó Zelenski el viernes.

Publicidad

Desde principios de 2026 se han celebrado varias rondas de conversaciones entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington, sin avances concretos hasta el momento.

El martes 24 de febrero, cuando el conflicto entrará en su quinto año, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán por videoconferencia una reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios en apoyo a Ucrania.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP