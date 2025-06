Murió Guava Beauty, influencer famosa por comer cosméticos, a los 24 años

El mundo de las redes sociales ha perdido a una nueva estrella. Esta vez se trata de la influencertaiwanesa Guava Shuishui, más conocida como Guava Beauty, quien ganó gran reconocimiento en las plataformas digitales por ser una creadora de contenido que probaba maquillaje como ninguna otra, ella literalmente mordía los cosméticos como si fueran comida. Sus videos causaban impresión a los internautas y rápidamente la hicieron viral a nivel mundial.

Guava Beauty lograba millones de visualizaciones y reacciones en Douyin, la versión china de TikTok, y sus videos en los que mezclaba sátira, humor, belleza y peligro empezaron a difundirse en otras plataformas haciéndola un personaje reconocido en otros países por degustar labiales, bases y sombras de ojos, entre otros productos. El éxito que alcanzó duró poco, ya que medios internacionales han reportado que la creadora de contenido murió a los 24 años, por razones todavía desconocidas.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Guava Beauty?

La noticia del fallecimiento de Guava Shuishui fue confirmada por sus padres a través de las mismas redes sociales de la joven de 24 años. La mujer había desaparecido de las plataformas sin explicación, dejando su última publicación probando un rubor el 23 de abril, un mes más tarde la familia confirmó que la famosa había fallecido. "Colgó oficialmente su equipo de belleza, y voló con una sonrisa y un apetito infinito, lista para abrir un nuevo canal en el cielo. Gracias a todos los que le dieron 'me gusta', dejaron comentarios y se rieron con ella, y gracias a todos por su cariño y apoyo. Ella realmente se lo tomaba en serio y lo apreciaba", escribieron en un primer comunicado el pasado 24 de mayo.

Luego, en otro comunicado público, los padres de Guava señalaron que la famosa estaba "luchando contra enfermedades repentinas", pero no dieron más detalles sobre lo que le había pasado a la famosa. Señalaron que ella ahora está en un lugar "sin dolor" y pidieron a sus seguidores que la recuerden siempre por su "corazón cálido". Además, anunciaron que no cerraran las cuentas de la influencer para dejar un recuerdo a quienes la siguieron durante estos años.

Medios como The Independent e ETtoday han conocido algunos detalles más sobre lo ocurrido y revelaron que un familiar la encontró sin vida en su casa en Taichung, Taiwán. Primeras versiones indican que falleció por causas relacionadas con su estado de salud mental y físico, pero nada de esto ha sido confirmado por la familia de la influenciadora.

¿Fue por comer cosméticos?

Ante la falta de detalles sobre la causa de muerte de Guava Beauty, los internautas y seguidores de la creadora de contenido han comenzado a especular que, posiblemente, las "enfermedades repentinas" de la mujer serían causadas por su polémico contenido, probando con la boca diferentes productos de maquillaje. Al respecto una querida amiga de la famosa se pronunció.

Según People, la amiga de Guava Beauty reaccionó a los comentarios en las publicaciones que indicaban que la influenciadora puso en riesgo su vida al consumir estos productos no alimenticios y ella señaló que estaba indignada al ver "tanta información falsa". Aunque no reveló mucha información, sí detalló que la influenciadora fue llevada a un centro médico y que el equipo médico que la atendió "descartó claramente cualquier posibilidad relacionada con los llamados 'cosméticos alimenticios'".

La familia de Shuishui ha decidido no revelar la causa de muerte de la mujer por motivos personales y su amiga, respetando esta decisión, no dio más respuestas sobre el tema. Pero recalcó que en su contenido su amiga "siempre insistía públicamente" en que no estaba recomendando a las personas comer cosméticos como ella lo hacía en sus videos.

