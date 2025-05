Influencer de 30 años murió tras someterse a una cirugía para adelgazar

"Es con profunda tristeza que les informamos sobre la muerte de Valéria Pantoja. Era una persona muy amada y que deja muchas memorias que reconfortarán al corazón", se lee en una publicación que hizo la familia de la creadora de contenido brasilera que murió a los 30 años dejando desconcertados a miles de seguidores. La mujer se hizo popular en las plataformas digitales por su contenido enfocado en la belleza y los tratamientos estéticos.

¿Cómo murió la famosa?

En un principio, la familia no dio detalles sobre qué causo el final de la vida de la joven brasilera, en el comunicado tan solo agregaron "que Dios le dé fuerza a la familia y amigos en este momento difícil", dejando confundidos a muchos de sus seguidores. Debido a esas dudas, en las redes sociales se empezó a especular sobre diferentes causas de muerte de Pantoja y una que tomó relevancia en internet fue que la mujer había atentado contra su vida.

CNN Brasil indicó que la creadora de contenido murió el domingo 4 de mayo, luego de someterse a una cirugía bariátrica con la intención de bajar de peso. Ante los rumores que crecían sobre la muerte de Valéria Pantoja, su cuñada decidió salir a las redes sociales y aclarar lo sucedido, desmintiendo por completo que se haya quitado la vida. "¡Ella no se quitó la vida! ¡No se cayó de las escaleras! ¡Aún no sabemos la causa, solo lo sabremos después de la autopsia!".

La familiar de la influencer detalló que, efectivamente, días previos a su muerte la mujer se había sometido a una importante cirugía y, en medio de la recuperación, empezó a tener complicaciones. "Se estaba recuperando de una cirugía bariátrica, estaba muy débil, se empezó a sentir mal al amanecer y acabó sin vida en el hospital. ¡Dejen de esparcir mentiras!", aseguró.

Por su parte, desde la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SBCBM) decidieron emitir un comunicado aclaratorio por la polémica que causó este caso. "Es importante tener en cuenta que no hay elogios médicos oficiales sobre la causa de muerte de Valeria. Según información obtenida por la SBCBM, se sometió a tratamiento quirúrgico para la obesidad por la técnica de Gastrectomía Vertical en noviembre de 2024 en el Hospital Santa Julia de Manaos. Es decir, la muerte ocurrió 6 meses después del procedimiento".

¿Quién era Valéria Pantoja?

La brasilera de 30 años no solo era una creadora de contenido, tenía su propio consultorio para tratamientos estéticos. Su contenido efectivamente estaba muy enfocado en temas de belleza y tratamientos, aunque en su negocio se especializaba en procedimientos en el rostro, específicamente con botox, labios y pestañas.

"Levo 6 años trabajando en el campo de la estetica, soy licenciada en Estetica y Cosmética y Postgrado en Procedimientos Intradermales y Alta Tecnología Aplicada en Estetica. Mi misión es promover la calidad de vida, autoestima y cuidado personal que todos necesitamos", se lee en el perfil que la misma Valéria Pantoja había publicado en sus redes sociales en mayo del año pasado. "Miro hacia atrás y veo todo lo que he logrado, todo lo que he aprendido, cada experiencia y me siento orgullosa. Para los que no saben empecé SOLO a hacer diseños de cejas, nada más. . Hoy ofrezco una lista de servicios & siempre buscando conocimiento para servirles mejor", agregó.

En los comentarios de esa publicación, fijada en el perfil de la famosa, sus seguidores le dejan mensajes de despedida y condolencias a su familia, recordando a Pantoja como una mujer comprometida con sus clientes y que siempre daba buenos consejos y buen trato a quienes buscaban sus servicios. "Dios nuestro señor consuele los corazones de todos los familiares"; "Mis condolencias, Dios la reciba en paz"; "La han operado, todas y cada una de las cirugías tienen sus riesgos, lamentablemente fue realizando Bariátrica, pero pudo haber sido otra cirugía", se lee en diferentes reacciones.

