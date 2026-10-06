María Corina Machado habla de su posible regreso a Venezuela tras siete intentos fallidos

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes que regresará a Venezuela para "contribuir a facilitar" la transición, luego de que su equipo denunciara recientemente al menos siete intentos fallidos por "impedimentos" para su retorno. "Regresaré a mi país para estar junto a los venezolanos en esta etapa, fortalecer la organización de la gente y contribuir a facilitar la transición", indicó.

"Tenemos una tarea por delante: construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de los Estados Unidos en nuestro hemisferio", agregó Machado en un mensaje en X al responder un mensaje del congresista estadounidense Carlos Giménez. En la publicación, Machado agradece a Giménez su amistad y el acompañamiento "durante tantos años" a la causa por la "libertad de Venezuela".



Los intentos de María Corina Machado por regresar a Venezuela

El equipo de la opositora denunció el pasado 22 de septiembre que la dirigente ha intentado regresar a Venezuela por vía aérea y marítima en al menos siete ocasiones, las últimas tres desde Panamá, pero que las autoridades venezolanas se lo han impedido.

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El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "todo saldrá bien" al ser preguntado si respalda que la líder opositora venezolana vuelva a su país, después de que Machado publicara un artículo de opinión en el diario New York Post titulado: 'Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar'.



En el texto, la opositora, que salió de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, sostiene que su retorno al país "es urgente" para acompañar al pueblo venezolano y presionar por una transición democrática.



Trump se reunió el pasado 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en un encuentro que selló la alianza establecida con su Gobierno tras la captura, en enero, de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas.

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Estados Unidos y Venezuela anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que da a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo del país. El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca prioritariamente el petróleo venezolano, y no impulsar la democratización del país.

EFE