Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti seguirán en la Lista Clinton

El expresidente Gustavo Petro, su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su exministro Armando Benedetti seguirán en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos). El Departamento del Tesoro hizo una actualización del listado en la que 68 personas y empresas colombianas fueron excluidas. Sin embargo, ni el exmandatario ni las personas de su círculo más cercano figuran entre ellos. Esta lista de la OFAC, conocida como la Lista Clinton, es una base de datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluye personas, empresas y países sancionados por actividades ilegales. Y prohíbe, entre otras cosas, a estadounidenses hacer negocios con ellos.



Petro fue incluido en octubre de 2025 en ese listado de la OFAC luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo acusó, sin pruebas, de ser un "líder del narcotráfico". En ese momento, Alcocer, su hijo Nicolás y Benedetti también fueron incluidos en la lista, en la que, cabe aclarar, Trump tiene total potestad para decidir a quién incluye o excluye.

En julio de este año, a pocas semanas de dejar la Presidencia, Petro habló con Trump sobre temas de la relación bilateral. En esa conversación, que fue telefónica, se abordó, por ejemplo, lo que Petro consideró el cumplimiento, por parte de Colombia, de los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos. De esa conversación también se supo que el hoy expresidente colombiano "le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida de la lista OFAC, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que ‘hará lo mejor’ para que ese propósito se materialice". Petro, en su momento, manifestó su sorpresa porque, afirmó, Trump no sabía “que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”.

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El expresidente ha criticado duramente la lista y cuando se supo de su inclusión señaló que es un instrumento de Estados Unidos para "perseguir oposiciones políticas". "La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político. Sin diferenciación política en la humanidad, la humanidad perece", dijo.



Cabe mencionar que Estados Unidos sí ha retirado mandatarios de alto perfil de la lista. En abril pasado, por ejemplo, levantó las sanciones que había impuesto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos sacó a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, en la que había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Trump. La decisión se produjo luego de la captura por parte de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro, quien hoy enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.



La OFAC, que hace parte del Departamento del Tesoro, se encarga puntualmente de recibir la orden del presidente estadounidense sobre quién debe estar incluido en la lista, y analizar cuál es el criterio para añadir esos nuevos nombres. Expertos concluyen que no es un proceso "improvisado", sino que cuenta con una "precisión" respaldada por un equipo jurídico, y con la colaboración del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado.

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