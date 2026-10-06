Christa Pike recupera la conciencia tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal, según abogados

Christa Pike, la mujer cuya ejecución mediante inyección letal falló en Tennessee, recuperó la conciencia y puede hablar mientras continúa hospitalizada y bajo atención médica, según informaron este martes sus abogados. La mujer, de 50 años, había permanecido inconsciente y conectada a un respirador artificial durante varios días después del intento de ejecución.



“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y sigue recibiendo atención médica de emergencia”, señalaron sus abogados en un comunicado. También indicaron que la mujer presenta graves lesiones en los brazos y permanece esposada y encadenada a la cama.

Los abogados Randy Spivey y Kelly Gleason, de la Oficina de Defensa Postcondena de Tennessee, y Stephen Ferrell y Luke Ihnen, de los Servicios de Defensa Federal del Este de Tennessee, afirmaron que la recuperación de Pike “no tiene precedentes desde el punto de vista médico”. Sin embargo, precisaron que su pronóstico continúa siendo incierto y anticiparon que el proceso de recuperación podría ser prolongado.

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Tras toda esta situación, el jefe de prisiones de Tennessee, Frank Strada, dimitió el sábado 3 de octubre. La razones de la decisión, de acuerdo con el comunicado, serían lo mejor para el estado.



Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital

Las autoridades penitenciarias de Tennessee intentaron ejecutar a Pike la noche del 30 de septiembre. Durante el procedimiento recibió dos dosis de pentobarbital, un barbitúrico utilizado en el protocolo de inyección letal, pero el medicamento no provocó su muerte.



Después del fallido procedimiento, Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció bajo vigilancia médica. Sus abogados habían informado que el procedimiento fue "tortuoso" y que la mujer sufrió quemaduras y ampollas en los brazos debido, según ellos, a la naturaleza cáustica de los fármacos administrados durante el intento de ejecución.



Desde entonces se había divulgado poca información sobre su estado de salud. Los médicos continuaban trabajando para eliminar de su organismo la elevada cantidad de pentobarbital que había recibido.

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En el reciente comunicado de sus abogados se explica que está consciente y puede comunicarse mediante el habla, aunque son enfáticos en mencionar que continúa necesitando atención médica.



¿Qué pasará con Christa Pike?

La mujer de 50 años, según informó EFE, se encuentra en una camilla recibiendo atención médica en cuidados intensivos, esposada y bajo custodia de la Policía. El intento de ejecución de Christa Pike provocó una revisión del sistema de pena capital de Tennessee. El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido, que estará a cargo del exfiscal federal Ed Stanton.

Los abogados de Pike, además, solicitaron a un tribunal que ordenara a las autoridades penitenciarias preservar los registros, comunicaciones, imágenes y videos relacionados con el procedimiento.

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Stephen Ferrell cuestionó la falta de información pública sobre los protocolos utilizados por el estado. “El estado de Tennessee debe empezar a informar a sus ciudadanos exactamente qué está haciendo para que, en el marco del proceso democrático, los habitantes de Tennessee puedan decidir si eso es lo que desean que se haga en su nombre”, declaró a CNN.

Tennessee ha ejecutado a 17 personas desde que Estados Unidos reinstauró la pena capital en 1977, de acuerdo con el Death Penalty Information Center, entidad dedicada a recopilar estadísticas sobre esta materia en el país. En la actualidad, 42 reclusos permanecen en el corredor de la muerte en el estado.

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Ahora, después de sobrevivir al procedimiento y recuperar la conciencia, el futuro de su condena a muerte permanece incierto. Sus abogados sostienen que continuará necesitando atención médica y anticipan una recuperación prolongada.

¿Por qué fue condenada Christa Pike?

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. En ese momento, Pike tenía 18 años y ambas eran compañeras de estudios en el programa Knoxville Job Corps.

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Pike no negó haber participado en el asesinato. La Fiscalía sostuvo que consideraba a Slemmer una rival sentimental y que la atrajo hasta un lugar apartado, donde, junto con su novio, la atacó con una cuchilla multiusos y la golpeó con un fragmento de asfalto.

El caso recibió amplia atención por la brutalidad del crimen, la edad de las personas involucradas y otros elementos del homicidio. La ejecución de Pike también estuvo precedida por una disputa judicial. El procedimiento fue retrasado durante más de ocho horas mientras la Corte Suprema analizaba un fallo de un tribunal federal de apelaciones que había ordenado suspender la inyección letal. La medida buscaba permitir el análisis de si el jurado que la condenó debió considerar los abusos sexuales que Pike afirmó haber sufrido durante su infancia.

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