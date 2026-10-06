Estados Unidos fija fecha para ejecución militar por fusilamiento de Nidal Hassan: este será el día

Nidal Malik Hassan, exoficial y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos de 56 años, fue condenado por primera vez a una ejecución militar por fusilamiento después de 65 años. Esto después de que el presidente Donald Trump diera su aprobación este 5 de octubre. Un día después, se conoció la fecha en la que Hassan vivirá su último día.

¿Cuándo será la ejecución de Nidal Hassan?

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó este martes la fecha de la ejecución de Hasan, que tendrá lugar en Fort Hood, la misma base donde perpetró el ataque. Estados Unidos ejecutará el próximo 3 de diciembre a Nidal Malik Hasan, condenado por matar a trece personas y herir a otras 32 en la base militar Texas en 2009, en la que será la primera ejecución militar en el país desde 1961, y que será por fusilamiento. El presidente estadounidense, Donald Trump, había aprobado el lunes su ejecución por fusilamiento por recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

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La fecha prevista todavía podría verse alterada por recursos judiciales, debido a que Hasan puede recurrir ante tribunales federales civiles mediante un procedimiento de habeas corpus, una vía que podría retrasar la ejecución. (Lea también: Christa Pike recupera la conciencia tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal, según abogados



¿Qué crimen cometió Nidal Hassan?

Hasan, entonces psiquiatra militar y con rango de mayor, fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato. El 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados que se encontraban en un centro de preparación para su despliegue en el extranjero. Durante el ataque gritó "Allahu Akbar". Ahora mismo, 25 años después, Hassan se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

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La última ejecución militar estadounidense fue la del soldado John Bennett, ahorcado en 1961 en Fort Leavenworth (Kansas) tras ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años. La ejecución de Hasan, si se lleva a cabo, supondrá además el primer uso de un pelotón de fusilamiento por el Ejército estadounidense desde 1945. (Conozca más del caso aquí: ¿Cuándo fue la última vez que hubo fusilamiento de un militar en Estados Unidos?)

Los métodos de ejecución de pena de muerte vigentes en Estados Unidos

Actualmente hay 6 métodos de ejecución vigentes en el sistema legal de Estados Unidos:



Inyección letal, en 27 estados

Pelotón de fusilamiento, en cinco estados

Hipoxia de nitrógeno, en cinco estados

Silla eléctrica, en nueve estados

Cámara de gas, en cuatro estados

Horca, en un estado



EFE

Editado por: María Paula Rodríguez Rozo

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