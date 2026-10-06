“Nos mintieron y jugaron con nuestra buena fe”: habla dueño de Pomerania hallada en El Dorado

La historia de las dos mascotas halladas en el aeropuerto El Dorado dio un nuevo giro luego de que uno de sus propietarios asegurara que los animales no fueron abandonados por sus familias, sino que estaban bajo la responsabilidad de una empresa contratada para trasladarlos desde Estados Unidos hasta Colombia.



René Silva, dueño de Ryny, una Pomerania de seis meses, explicó para Noticias Caracol que él y su familia contrataron una compañía especializada en el transporte de mascotas para llevar a la perrita desde Atlanta, Georgia, hasta Colombia. Según relató, la empresa les aseguró que los animales viajarían en cabina y no serían enviados como carga.

“Nos ganaron la confianza de nosotros, nos dijeron que todo iba a estar bien, que ellos iban a viajar en cabina, que no los iban a mandar como transporte de carga”, contó Silva durante una entrevista.

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El propietario aseguró que la familia perdió contacto con la empresa y que sus familiares, quienes estaban a cargo de recibir a Ryny en Colombia, permanecieron durante varias horas en el aeropuerto El Dorado esperando información sobre la mascota.



“Mis familiares, los que están de tutores de Ryny en Colombia, estuvieron en el aeropuerto El Dorado desde por la mañana, desde las 3 hasta las 8 de la noche esperando información de ella y no nos dieron información”, relató.



Según Silva, inicialmente la empresa les habría indicado que había varias mascotas y que debían esperar para completar el proceso. Posteriormente, afirmó, dejaron de recibir respuestas. La familia se enteró de que Ryny y el otro perro habían sido dejados en el aeropuerto a través de información difundida por medios de comunicación.

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“Nos dimos cuenta gracias a ustedes, los medios, a la gente que realmente nos habían dejado abandonadas nuestras mascotas”, manifestó el propietario.



Dueño de Ryny asegura que no hubo abandono

Silva fue enfático en señalar que su familia nunca tuvo la intención de abandonar a la Pomerania y explicó que cuenta con documentación para acreditar que es su propietario.

“Ella tiene sus vacunas, sus registros, tiene su microchip que demuestra que yo soy su dueño, que soy su tutor”, aseguró. También explicó que tiene a Ryny desde que era cachorra y que para su familia “más que una mascota es un hijo”.

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El propietario aclaró además que las personas que acompañaban a los animales durante el traslado no eran familiares suyos ni los dueños de las mascotas. Según su versión, se trataba de personal logístico dispuesto por la empresa contratada para realizar el transporte.

Ryny tiene seis meses y debía llegar a Colombia para permanecer temporalmente con la madre de Silva. El propietario explicó que tomó esta decisión porque su esposa atraviesa un embarazo de alto riesgo y él también debe atender sus responsabilidades laborales.



Familia espera que Ryny regrese a casa

Mientras las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes, Silva aseguró que su abogado y sus familiares están entregando las pruebas y colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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El propietario manifestó que la prioridad de la familia es conocer el estado de salud de Ryny y lograr que pueda regresar a casa. También señaló que se están adelantando acciones relacionadas con la empresa que contrataron, pues, según su relato, esta no habría cumplido con las condiciones que les fueron ofrecidas para el traslado.

“Ya nos mintieron, no cumplieron con lo pactado, con lo que nos dijeron, con lo que nos prometieron, que nuestras mascotas iban a estar bien, que no iban a sufrir, que iban a llegar oportunamente”, afirmó.

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Por ahora, la familia permanece a la espera de que las autoridades determinen qué ocurrió con las personas que estaban encargadas de los animales y establezcan las circunstancias en las que Ryny y el otro perro terminaron en el aeropuerto El Dorado.

Silva hizo un llamado para que el proceso avance con prontitud y se pueda resolver la situación de la Pomerania. “La familia la está esperando. Ella no puede estar tanto tiempo alejada de sus seres queridos”, expresó.

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El caso continúa bajo conocimiento de las autoridades, mientras los propietarios esperan recuperar a sus mascotas y esclarecer la responsabilidad de la empresa que, según su versión, fue contratada para realizar el traslado desde Estados Unidos hasta Colombia.