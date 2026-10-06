Ordenan traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, vinculados a escándalo de Ungrd: esto se sabe

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó vía resolución el traslado de dos de los máximos testigos del escándalo de corrupción de la UNGRD. Se trata de Jesús Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes ocuparon importantes cargos en el momento en que ocurrió este polémico caso durante la administración de Gustavo Petro. López fungió como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pinilla, por su parte, asumió el cargo como subdirector de Manejo de Desastres.



Ambos figuran como los principales implicados en un millonario escándalo de corrupción dentro de la UNGRD, relacionado con sobrecostos y la compra irregular de carrotanques para surtir de agua a La Guajira, así como el presunto pago de sobornos a congresistas para aprobar reformas del Gobierno. Cabe recordar que los dos se encontraban en guarniciones militares después de haber sido capturados por este caso en el año 2024. (Lea también: Caso UNGRD: inician extinción de dominio en 25 bienes de seis implicados en escándalo de corrupción)

¿A dónde serán trasladados Sneyder Pinilla y Olmedo López?

De acuerdo con la resolución del Inpec, ambos serán enviados a la cárcel de La Picota. El documento cita uno de los artículos para sustentar la orden de traslado al fijar que la causal estaría fundamentada en ser necesaria “por razones de seguridad del interno o de los otros internos”. El Instituto dice que el traslado respectivo se efectuará bajo “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad tendientes a garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad”. A la hora de movilizar a los reos, se buscará evitar posibles fugas, rescates, atentados o cualquier otra novedad.

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El traslado será efectuado por la dirección del complejo de Bogotá, con previa coordinación de otras direcciones, así como la organización para tener apoyo logístico y de seguridad por parte de la Fuerza Pública. (Le puede interesar: Fiscal Luz Adriana Camargo responde a las dudas que hay sobre escándalos de corrupción en Colombia)



Sneyder Pinilla se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y ocho meses por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravada. Olmedo López, por su parte, está a la espera de una condena, pero se encuentra en proceso por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, falsedad en documento privado, interés indebido o ilícito en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

María Paula Rodríguez Rozo

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