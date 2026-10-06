Yenifer García y el coctel letal que le causó la muerte: ¿cómo le hizo efecto en el cuerpo?

Un informe del Instituto de Medicina Legal dio un nuevo rumbo a la investigación por la muerte de Yenifer García, ocurrida mientras se realizaba un tatuaje en su vivienda, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá. De acuerdo con el análisis forense, la mujer falleció a causa de una intoxicación provocada por los medicamentos que le fueron administrados para sedarla. El caso encendió las alarmas sobre la práctica de procedimientos como la sedación fuera de entornos médicos y por personas que no cuentan con la formación requerida.

Según el dictamen, una combinación excesiva de fentanilo, midazolam y ketamina generó efectos depresores y alteraciones en el sistema nervioso de Yenifer, situación que habría desencadenado su fallecimiento. Con este hallazgo, la Fiscalía General de la Nación podrá avanzar en la investigación bajo la hipótesis de un posible homicidio con dolo eventual. Las personas que presuntamente intervinieron en el procedimiento anestésico serían llamadas a rendir declaración bajo juramento.



Minutos antes de la muerte de Yenifer García

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a Yenifer García cuando subía las escaleras para ingresar a una habitación del segundo piso. Detrás de ella aparece una persona que, al parecer, habría sido la encargada de administrarle la anestesia y llevaba una bolsa en la mano. Poco después ingresó otro hombre, vestido con camisa blanca, quien aparentemente actuaba como asistente durante el procedimiento.

Publicidad

Las imágenes corresponden al 15 de agosto, fecha en la que fue reportada la muerte de la mujer de 33 años. En la grabación se observa que Yenifer sale brevemente de la habitación y regresa segundos después. La puerta se cierra y ya no vuelve a ser vista. Aproximadamente media hora más tarde se reportó su fallecimiento. Tras la alerta, las autoridades acudieron al lugar y el CTI de la Fiscalía inició una investigación que, en principio, fue asumida como un caso de homicidio culposo.



¿Cuál fue la causa de la muerte de Yenifer García?

De acuerdo con sus familiares, Yenifer había solicitado un servicio de anestesia para someterse a la última de cuatro sesiones necesarias para completar un tatuaje en la espalda. Un mes y medio después, el Instituto de Medicina Legal entregó los resultados de la necropsia, en los que concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación derivada de la mezcla de fentanilo, ketamina y midazolam.



El informe también estableció que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio. Sobre este punto, Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, explicó en Noticias Caracol: “Hacemos una calificación, en la cual sugerimos si está por determinar si es violenta o si es un homicidio. Ya el fiscal es el que debe determinar cómo va a ser ante el juez la presentación del caso y el juez es el que va a determinar si es un homicidio culposo o doloso”.



Asimismo, Cortés se refirió a los medicamentos encontrados durante la investigación y advirtió que “estas mezclas de medicamentos anestésicos que son de manejo exclusivo en las instituciones prestadoras de servicios de salud como el midazolam, el fentanilo, la ketamina, pues debe ser manejado bajo contexto de un ambiente hospitalario, porque estos medicamentos producen una depresión del sistema nervioso central. Entonces, la persona puede fallecer o tener alguna depresión del sistema. El tema más complicado en este momento es la dosificación, probablemente que fue inadecuada frente a la paciente”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias