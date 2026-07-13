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Noticias Caracol  / MUNDO  / Cuenta de Nicolás Maduro publicó mensaje tras los devastadores terremotos: "Venezuela renacerá"

Cuenta de Nicolás Maduro publicó mensaje tras los devastadores terremotos: "Venezuela renacerá"

La cuenta de X de Nicolás Maduro difundió este domingo un mensaje en el que se agradece el respaldo de delegaciones, gobiernos y pueblos que han colaborado con Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. El texto está firmado desde Nueva York, ciudad donde el exmandatario permanece detenido.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Cuenta de Nicolás Maduro publicó mensaje tras los devastadores terremotos: "Venezuela renacerá"
"Venezuela renacerá" -
AFP

La cuenta en X del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, agradeció este domingo a los Gobiernos que han ayudado a su país luego de los terremotos del pasado 24 de junio, que dejan al menos 4.490 muertos y 16.740 heridos.

"Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y Gobiernos del mundo que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para nuestra patria", reza el escrito publicado en la red social y fechado en Nueva York, donde el chavista se encuentra detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

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"Cilia y yo hemos visto con emoción la fuerza espiritual de las familias, de las comunidades organizadas, de los rescatistas, de los médicos, de los bomberos, de Protección Civil, de la FANB, de los voluntarios y de todos los que han salido a salvar, acompañar y levantar", afirmó.

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El texto no menciona a algún país en específico, de los muchos que han expresado su solidaridad con el envío de ayuda a Venezuela; entre ellos EE.UU., cuyo Gobierno ha dado una "masiva respuesta humanitaria" que superó los 386 millones de dólares, entregados "sin ningún retraso", según informó la Administración Trump el pasado miércoles.

Este domingo, la Embajada de EE.UU. en Caracas aseguró que las fuerzas militares estadounidenses "están apoyando las operaciones de ayuda (...) lideradas por el Departamento de Estado tras los devastadores terremotos" en el país suramericano.

Maduro, quien fue capturado junto a su esposa el pasado enero en Caracas por fuerzas estadounidenses durante un operativo militar, confía en que "otra vez Venezuela renacerá con unión y perseverancia", según su afirma en X, que frecuentemente publica mensajes pero se desconoce quién la administra.

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"Sigamos en oración, todos y todas. Dios Todopoderoso está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá", finaliza el comunicado.

Además de EE.UU., múltiples países de varios continentes han apoyado a Caracas en labores de búsqueda y rescate, en asistencia sanitaria y en entrega de ayuda humanitaria, a lo que sigue el proceso de recuperación y reconstrucción de la infraestructura afectada, sobre todo en la devastada región de La Guaira, aledaña a la capital.

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Maduro y Flores permanecen en una prisión federal de Nueva York, donde enfrentan un proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, uso de armas y conspirar para exportar droga a EE.UU.

La próxima audiencia de ambos, que estaba prevista para el 30 de junio, fue aplazada hasta el 22 de julio próximo.

AGENCIA EFE

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