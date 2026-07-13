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Noticias Caracol  / MUNDO  / Fuerte advertencia de Trump sobre Irán: "Vamos a golpearlos muy duro esta noche"

Fuerte advertencia de Trump sobre Irán: "Vamos a golpearlos muy duro esta noche"

El presidente de Estados Unidos aseguró que hay posibles objetivos militares identificados, reanudará el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Irán dice que “negociaciones están estancadas” y depende de Trump: hace advertencia si EE. UU. ataca
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán. "Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.

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Durante la entrevista, Trump afirmó que entre los posibles objetivos se encontraba el monte Kolang Gaz La, ubicada en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, donde presuntamente la República Islámica tendría una cuarta instalación nuclear. "Es un objetivo posible para un buen y certero disparo directo a la puerta principal", respondió Trump sobre la posibilidad de atacar esta zona.

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Horas antes, el mandatario dijo que Washington reanudará el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, y que entrará en vigor mañana martes 14 de julio a las 16.00 hora del este (20:00 GMT). Asimismo, anunció el cobro de un 20 % como compensación por la protección a embarcaciones de otros países que transiten por el estrecho de Ormuz, tras restablecer el bloqueo naval contra Irán.

Estas medidas llegan después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques desde la semana pasada en el golfo Pérsico, lo que supuso la ruptura del alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

EFE

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