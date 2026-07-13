Joven colombiano habría sido asesinado en medio de operativo con agentes de ICE en EE. UU.

Un joven murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (Estados Unidos) en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).



El incidente, que se saldó con la vida de una persona, se produjo esta mañana en Biddeford, una ciudad al sur del estado, según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal en un mensaje en Facebook.

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"Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", escribió el representante estatal.

Según explicó, la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos, y se espera que el FBI también investigue el caso.



De acuerdo con información publicada por CNN, la persona que murió durante el tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, estado de Maine, sería un ciudadano colombiano de aproximadamente 26 años.



La cadena señaló que la información fue entregada por la organización Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, aunque las autoridades federales aún no han confirmado públicamente la identidad de la víctima.



Por su parte, Project Relief Maine, un grupo de defensa y apoyo de inmigrantes que está dirigido por personas de ascendencia africana, aseguró que la víctima pertenece a un miembro de su organización.

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"Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada, y nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y asegurarse de que no se queden solos. Deben obtener justicia", escribió el grupo en Facebook.

Un colombiano habría muerto en un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, Maine, Estados Unidos.



La víctima sería un hombre de 26 años que contaba con permiso para trabajar en ese país,… pic.twitter.com/45CvxKdG4E — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 13, 2026

En un mensaje posterior, confirmó que se trata de un hombre y aseguró que la familia se encuentra "abrumada" y pidió respetar su privacidad y que se "les conceda el tiempo y el espacio que necesitan para superar su duelo".

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Este incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota el pasado enero.

AGENCIA EFE