Niño de 13 años mató a su compañero de clase y comió parte del cuerpo "por curiosidad"

Un crimen que involucra menores de edad se ha convertido en noticia internacional y alerta para el mundo, luego de que un niño de 13 años confesara el asesinato de uno de sus compañeros de clase, a quien además descuartizó y luego comió parte del cuerpo, según confesó: "Por curiosidad".

Los hechos ocurrieron en la Gobernación de Ismailia, Egipto, pero se convierten en un llamado de atención a nivel mundial, pues sin ningún remordimiento el menor responsable señaló que hizo todo esto para replicar lo que había visto en películas y videojuegos a los que tuvo acceso a su corta edad.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Las autoridades de Ismailia, Egipto, fueron alertadas por ciudadanos que encontraron restos de lo que parecía ser un cuerpo humano en un centro comercial.

Tras examinar los restos, se pudo confirmar que correspondían a Mohammed AM, un menor de edad que había desaparecido tras reunirse con un compañero de clase. Cuando buscaron al otro menor de edad, este confesó haber asesinado y desmembrado a su compañero.



Youssef A., de 13 años de edad, fue detenido por las autoridades tras confesar el asesinato de su compañero de clase. El joven detalló a las autoridades que había citado a Mohammed en la casa de su familia y estando allí lo atacó, golpeándolo varias veces con un palo de madera hasta que murió.

Acto seguido, contó a las autoridades, tomó una sierra eléctrica, desmembró en varios pedazos el cuerpo de su compañero de clase y esparció los mismos por varios puntos de la ciudad. De hecho, fue obligado por los oficiales a llevarlos por los lugares y, efectivamente, encontraron más fragmentos del cuerpo debajo de un puente, en una piscina y en un campo abierto.



Algo que alertó a los oficiales es que cuando le preguntaron por qué lo había hecho, el adolescente indicó que quería "probar lo que había visto en una película y un videojuego".

Pero eso no fue lo más aterrador de la confesión de Youssef, el menor de edad también declaró que no solo esparció por la ciudad los restos del cuerpo, sino que también comió algunos pedazos "por curiosidad". Les dijo, con toda tranquilidad, que el cadáver tenía un sabor "similar al pollo empanizado".



Consecuencias del caso

Tras la autopsia, los forenses confirmaron la causa de muerte de Mohammed y las herramientas utilizadas por Youssef en el crimen. Miles de personas rezaron por el descanso de la víctima en la mezquita Al-Matafi antes de ser enterrado en el cementerio familiar en Kassab.

Por su parte, Youssef estuvo detenido por cuatro días en el Ministerio Público mientras se llevaba a cabo la investigación y después de esto fue trasladado a un centro de atención para menores, donde pasó otra semana recluido.

Las autoridades ordenaron una evaluación psicológica completa para el menor de edad, así como pruebas de drogas y análisis forenses en los que compararon sus muestras con las Mohammed para confirmar el crimen. De la misma forma, los investigadores están en la labor de determinar a qué contenido tuvo acceso el menor de edad que lo motivó a cometer el asesinato de su compañero.

El crimen no solo generó desconsuelo en la comunidad de Ismailia, Egipto, sino también una alerta mundial sobre la supervisión parental y social sobre el contenido al que tienen acceso los menores a través de películas y videojuegos.

