Nobel de Medicina premia a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, investigadores del sistema inmunitario

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 es para los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica", informó este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. Los tres fueron distinguidos por sus "descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica". "Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo para el cáncer y las enfermedades autoinmunes", explicó el jurado.

Noticia en desarrollo.