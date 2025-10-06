En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Nobel de Medicina premia a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, investigadores del sistema inmunitario

Nobel de Medicina premia a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, investigadores del sistema inmunitario

Los tres científicos investigaron cómo el cuerpo controla el sistema inmunitario. "Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación", destacó el jurado.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 6 de oct, 2025
Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi.
