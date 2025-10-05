Funcionario del Inpec se salvó de morir tras nuevo ataque en Bello, Antioquia: así logró escapar

Se presentó un nuevo ataque contra funcionario del Inpec, el cuarto en la última semana. En esta ocasión, un dragoneante se encontraba saliendo de la cárcel Bellavista, en el municipio de Bello (Antioquia) cuando fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en moto. El guardia, sin embargo, logró escapar y salió ileso.

El hombre, según se conoció, acababa de salir de su turno en el centro penitenciario y se dirigía en motocicleta hacia la ciudad de Medellín, donde reside. En el camino, al menos en dos ocasiones intentaron atacarlo y, al parecer, le dispararon con un arma de fuego. Sin embargo, el funcionario logró escapar al escabullirse entre otros vehículos presentes en la vía.

De acuerdo con Blu Radio, Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato nacional del Inpec, fue quien denunció los hechos, ocurridos hacia las 7 de la noche del sábado 4 de octubre. "Aproximadamente a unos 100 metros del ingreso se ve como un motorizado, el pato, saca un arma de fuego, y lo que hace es hacer dos impactos. Él se da cuenta de la situación, y lo que hace es huir o escabullirse dentro de los de las motos y los carros. Continúa la persecución, hace dos tiros más este sujeto y, pues ya los pierde de vista", indicó.



Los atentados contra funcionarios del Inpec

Desde el viernes pasado, se han presentado varios ataques armados contra dragoneantes del Inpec, algo que la misma institución califica como un "ataque sistemático". El primero registrado ocurrió en las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde cuatro guardianes que iban saliendo de turno fueron atacados por dos sujetos en motocicleta, quienes les dispararon. Tras de ellos quedaron lesionados y un joven de 26 años murió.



En la noche de ese mismo día, otro dragoneante del Inpec murió en Palmira, Valle del Cauca, tras ser atacado en el camino hacia su casa, tras salir de la cárcel de ese municipio. En un punto diferente de Palmira, 40 minutos después otro funcionario también sufrió un atentado y terminó gravemente herido, por lo que se encuentra en estado crítico y su pronóstico es reservado.

El tercer ataque ocurrió este sábado 4 de octubre, cuando un dragoneante fue atacado en Armenia (Quindío) mientras se movilizaba en su camioneta, que recibió cinco impactos de bala. Aunque el funcionario resultó con esquirlas de vidrio en su cuerpo y fue trasladado a un centro asistencial, no fue alcanzado por los disparos.



