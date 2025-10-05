En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / Con frialdad, señalado asesino de tres mototaxistas en Caquetá reveló cómo los atacó

Tres mototaxistas fueron asesinados en menos de una semana en San Vicente del Caguán y, aunque el señalado fue capturado, por un aparente error judicial quedó en libertad y atacó a otro hombre. La investigación, en Séptimo Día.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
