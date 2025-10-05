En vivo
Capítulo Los Informantes: Virginia Vallejo; las madres de Soacha y flores de Colombia para el mundo

En Los Informantes, los amores y odios de Virginia Vallejo, entre ellos, su recordado romance con el capo Pablo Escobar; el sabor de la ausencia de las madres de Soacha y las flores de exportación.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 5 de oct, 2025
Historias de Los Informantes: Virginia Vallejo; las madres de Soacha y flores de Colombia

