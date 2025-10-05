En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
NICOLÁS MADURO
MARCELA REYES
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Así vive hoy Virginia Vallejo, estrella de la televisión recordada por su relación con Pablo Escobar

Así vive hoy Virginia Vallejo, estrella de la televisión recordada por su relación con Pablo Escobar

Exiliada y en soledad, no se guarda detalles de lo que ha sido su vida. En entrevista con Los Informantes reveló, entre otras, los ofrecimientos de Pablo Escobar que rechazó “por bruta”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Virginia Vallejo, en Los Informantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad