Temblor de 4,6 se registró en Chocó este sábado 12 de septiembre: varios municipios lo sintieron

Un nuevo temblor fue registrado durante la mañana de este sábado 12 de septiembre en el departamento del Chocó. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 4,6 y se presentó a las 6:16 a.m..



El epicentro del temblor fue ubicado en inmediaciones de Istmina, Chocó, aunque el movimiento también fue registrado en otros municipios cercanos, de acuerdo con la información entregada por la entidad encargada del monitoreo sísmico en Colombia.

Según el reporte del SGC, el evento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su localización correspondió a las coordenadas 4.46°,-76.72°.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que uno de los municipios más próximos al lugar donde se originó el movimiento fue Sipí, Chocó, ubicado a 23 kilómetros.



También aparecen entre los municipios cercanos Trujillo, en el Valle del Cauca, a 53 kilómetros, y El Dovio, también en el Valle del Cauca, a 54 kilómetros.



Usuarios en redes sociales también reportaron haber sentido el movimiento en municipios como Versalles, Buga, Cali, Yumbo, Alcalá y Tuluá, en el Valle del Cauca. Asimismo, se registraron reportes en en el Eje Cafetero. Pereira, Dosquebradas y Filandia, en Risaralda, Quindío y Armenia.

Publicidad

Hasta el momento no se han reportado emergencias relacionadas con el movimiento telúrico, sin embargo, las autoridades mantienen activo el monitoreo en la región ante cualquier eventualidad.

Para estar preparado ante un terremoto, lo más importante es anticiparse y saber qué hacer antes, durante y después del movimiento.

Publicidad

Antes del terremoto

Identifique los lugares seguros de su vivienda, trabajo o lugar de estudio : zonas alejadas de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Defina una ruta de evacuación y un punto de encuentro con las personas con las que vive.

y un punto de encuentro con las personas con las que vive. Asegure muebles, estanterías, televisores y objetos pesados que puedan volcarse durante un movimiento.

Tenga preparado un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, botiquín y elementos de higiene.

Mantenga documentos importantes y medicamentos en un lugar de fácil acceso.

Aprenda a cerrar el gas, el agua y la electricidad si es necesario y puede hacerlo de manera segura.

Evite colocar objetos pesados en lugares altos, especialmente sobre camas o zonas donde las personas permanezcan habitualmente.

Durante el terremoto

Agáchese para evitar perder el equilibrio.

Cúbrase a un costado de una mesa o estructura resistente y proteja especialmente la cabeza y el cuello.

Agárrese hasta que termine el movimiento.

Aléjese de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.

No use ascensores.

Si está dentro de una edificación en pisos muy altos, permanezca allí durante el movimiento, salvo que exista una situación de peligro inmediata.

Si está en la calle, aléjese de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan caer.

Si está conduciendo, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, postes, árboles y estructuras.

Después del terremoto

Compruebe si usted o alguien cercano necesita atención.

Prepárese para posibles réplicas.

Si la edificación presenta daños importantes, evacúe siguiendo las indicaciones de las autoridades.

No regrese a una estructura afectada hasta que sea considerada segura.

afectada hasta que sea considerada segura. Si percibe olor a gas, evite encender fósforos, interruptores o aparatos eléctricos y aléjese del lugar.

y aléjese del lugar. Manténgase informado a través de fuentes oficiales y evite compartir información no confirmada.

Recuerde que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto. Por eso, evite caer en información falsa, cadenas o supuestas predicciones que puedan circular en redes sociales y consulte únicamente los reportes de las autoridades y organismos oficiales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co