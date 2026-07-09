Todos por Venezuela: las cuentas oficiales para donar y ayudar a afectados por terremotos

La emergencia que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio continúa generando necesidades humanitarias. Y aunque las labores de búsqueda y rescate han disminuido con el paso de los días, ahora la prioridad es atender a miles de familias que perdieron sus viviendas, garantizar alimentos, agua potable, medicamentos y elementos básicos para quienes permanecen en albergues temporales.

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Frente a este panorama, Noticias Caracol y otros de los principales medios de comunicación en Colombia lanzaron una iniciativa que pocas veces se ve. Se trata de una campaña conjunta que tiene el objetivo de invitar a los ciudadanos a donar y a respaldar el proceso de atención a las víctimas. El proceso es a través de la Cruz Roja Colombiana y los bancos de alimentos, organizaciones encargadas de recibir recursos y canalizar la asistencia hacia las zonas más afectadas.

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Entre los participantes están Noticias Caracol, Blu radio, Noticias RCN, Caracol Radio, La FM, EL TIEMPO, El Espectador, La República, El Colombiano, El Heraldo, El País y CityTv. El llamado es: no les demos la espalda a quienes hoy tanto lo necesitan. Ayudar nos acerca. Hoy más que nunca, todos por Venezuela.



Banco de Alimentos de Bogotá recibe donaciones económicas y ayudas físicas

Una de las organizaciones que lidera la recolección de ayudas es el Banco de Alimentos de Bogotá, que continúa recibiendo tanto donaciones en dinero como alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. Según explicó el padre Daniel Saldarriaga, director de la entidad, las ayudas permiten "llegar con productos que para ellos son básicos y productos que están necesitando urgentemente". El Banco de Alimentos también informó que sigue recibiendo:



Alimentos no perecederos.

Productos de higiene personal.

Elementos de aseo.

Colchonetas.

Donaciones entregadas por empresas, instituciones y ciudadanos.

Las ayudas físicas pueden llevarse directamente a la sede del Banco de Alimentos de Bogotá, ubicada en la calle 19A No. 32-50, o entregarse en parroquias de la ciudad, desde donde posteriormente son trasladadas para su clasificación y envío.



Cuentas del Banco de Alimentos de Bogotá para realizar donaciones

Las personas que prefieran realizar una transferencia bancaria pueden hacerlo a cualquiera de las siguientes cuentas oficiales:



Bre-B

Llave: 0091677852

Bancolombia

Cuenta de ahorros: 22527426191

Código Swift (donaciones desde el exterior): COLOCOBM

Banco de Bogotá

Cuenta corriente: 03706952-3

Davivienda

Cuenta de ahorros: 480970005850

Banco Caja Social

Cuenta de ahorros: 26500645936

Scotiabank Colpatria

Cuenta de ahorros: 1005918789

Banco AV Villas

Cuenta de ahorros: 370009599

Además, las personas que requieran un certificado por su donación pueden solicitarlo al correo electrónico donantes@bancodealimentos.org.co.



Noticias Caracol

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Venezuela sumaba hasta este miércoles 8 de julio 3.811 muertes por los devastadores terremotos de hace dos semanas y ha empezado a esbozar un plan de vivienda para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas. Según el balance oficial, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la de rescatados sigue, desde el pasado jueves, en 6.462.

El plan del Gobierno, apoyado por Naciones Unidas, es llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional, dijo el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien aseguró que la organización multilateral ya está "recaudando dinero" para su puesta en marcha.

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La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos, los espacios donde tienen previsto construir "ciudades antisísmicas" y convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción "agresiva y rápida" de viviendas.

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