Video muestra fatal choque de dos helicópteros en Grecia que luchaban contra devastador incendio

Un video captó el accidente entre dos helicópteros que participaban en la extinción de un incendio en Grecia, lo que dejó dos personas muertas y otras dos heridas, según informan varios medios locales. Los miembros de la tripulación fallecidos son un danés y un griego, indicó el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un comunicado. Los tripulantes del otro aparato -un rumano y un griego- han sido trasladados a un hospital con heridas leves.

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Los dos helicópteros Bell chocaron en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, informó el domingo 2 de agosto el cuerpo de bomberos. "Los pilotos fueron trasladados inconscientes al hospital, donde se certificó su fallecimiento", declaró el portavoz de los bomberos, Vassilis Vathrakogiannis, en televisión. El accidente elevó a cinco el número de víctimas mortales de los incendios en Grecia, tras la muerte de tres bomberos esta semana en Creta y el Peloponeso.



¿Cómo se produjo el accidente?

Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que uno de los helicópteros choca contra la parte inferior del otro, se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo. Los aparatos, identificados como modelos Bell 124 por algunos medios, participaban en las labores de extinción de un fuego en Psatha, una localidad costera a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas. Habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina, pero no se ha informado aún si los tripulantes griegos eran miembros de las Fuerzas Aéreas, que suelen pilotar aeronaves de extinción.

#Mundo | En Grecia, dos helicópteros chocaron mientras intentaban controlar un incendio. Vea las imágenes



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Mitsotakis había declarado anteriormente que los próximos días serían "extremadamente difíciles" debido a las complicadas condiciones meteorológicas. "Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad", escribió en Facebook al referirse a vientos que han alcanzado los 100 km por hora.



Probable "megaincendio"

En una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por las llamas en Grecia, golpeado por la crisis climática, como el conjunto de la cuenca mediterránea. Afectado cada verano por incendios debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía, el país había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España. Ahora, en plena temporada turística, se encuentra en estado de máxima alerta. Cerca de Psatha, la localidad de Porto Germeno -a unos 70 km al noroeste de Atenas- es un lugar de veraneo muy apreciado por los habitantes de la capital, que allí poseen casas de vacaciones y cuya población aumenta considerablemente en verano.



En un pueblo cercano al incendio, policías en moto intervinieron tocando el claxon con fuerza para ordenar la evacuación de la población. Llamaron a las puertas de cada casa gritando "¿Hay alguien ahí?", según imágenes difundidas por la policía griega. De acuerdo con Théodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios e investigador del Observatorio Nacional, los incendios alrededor de Porto Germeno parecen haber afectado una zona de más de 10.000 hectáreas, casi el doble de la estimación inicial. "Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un megaincendio", escribió en Facebook.



Cientos de bomberos intentan impedir que el fuego se acerque a la periferia oeste de Atenas. En la isla de Cefalonia, en el mar Jónico, otro incendio se declaró el sábado en una zona boscosa y siguió avanzando. Un hombre de 44 años fue detenido, sospechoso de haber provocado deliberadamente el incendio, según la agencia de noticias griega ANA.

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A principios de esta semana, incendios en las islas de Creta y Paros afectaron otras 6.000 hectáreas, indicó meteo.gr. Las autoridades griegas prevén ahora una disminución progresiva de los vientos. Así, se espera que estos amainen a última hora del día, con una velocidad media de entre 20 y 30 km/h, según agrega la agencia.

Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático provocado por la actividad humana. En Europa este verano está marcado por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control. En el suroeste de Francia, el peor incendio forestal en el país desde 1949 arrasó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de Gironda. La situación ya se controló, aunque los bomberos siguen conteniendo los rebrotes. Sin embargo, las miradas se giran actualmente hacia la región de Var, en el sureste, donde un nuevo incendio declarado el viernes ha arrasado unas 1.800 hectáreas y "todavía no está controlado", algo que "tomará varios días", según los bomberos regionales. En esta zona, acostumbrada a los incendios, las llamas han arrasado unas 6.300 hectáreas en doce días. Unas 2.500 personas fueron evacuadas. (Lea también: Nube de fuego, el fenómeno que Francia presenció por primera vez tras graves incendios)

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP