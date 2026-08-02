Investigan a diputado por presunta violencia contra su expareja; continuará el proceso en libertad

El diputado peruano Julián Pérez Mallqui, del partido izquierdista Juntos por el Perú, afrontará en libertad la denuncia por violencia física y psicológica contra su expareja, después de permanecer dos días detenido en una comisaría de Lima, según sus declaraciones publicadas este domingo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pérez fue sometido a una serie de diligencias a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar por presuntos hechos de violencia física y psicológica denunciados por su expareja Laura Bonilla en su domicilio del distrito de San Miguel.

El enfrentamiento verbal empezó en la casa que ambas personas compartían y luego siguió con golpes propinados por el diputado en la misma comisaría de San Miguel, lo que determinó su detención por 48 horas desde el jueves pasado hasta el sábado.



Al salir de la sede policial, Pérez dijo a la prensa que había sido "bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando" con la justicia.



Subrayó que rechaza "profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría".

Publicidad

Bonilla dijo a los policías que también había sufrido agresiones anteriores por parte de Pérez que no denunció en su momento.

El partido Juntos por el Perú expresó su "rechazo absoluto a toda forma de violencia" y su compromiso con el respeto al debido proceso.

Publicidad

El grupo político, que postuló a la presidencia de Perú a Roberto Sánchez en los comicios que ganó la derechista Keiko Fujimori, añadió que evaluarán disponer las medidas que correspondan, según los resultados de la investigación y normas internas.

A su vez, la Comisión de Ética del Parlamento investigará a Pérez apenas quede instalada, según adelantó el diputado Harvey Colchado, pues la denuncia se produjo antes del inicio formal de las actividades de la primera legislatura (2026-2031) de la nueva Cámara de Diputados.

La prensa local también recordó que Pérez Mallqui tiene un proceso en curso por el atropello que cometió en 2024 contra una mujer y su hija en el distrito selvático de Pichari, en la surandina región Cusco, la región por la cual fue elegido para el actual periodo legislativo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan acudió a la comisaría de San Miguel para brindar soporte legal y psicológico a la mujer que denunció ser víctima de violencia por parte del diputado Pérez.

Publicidad

"Desde el sector, condenamos enérgicamente este hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida", precisó el ministerio en su cuenta de la red social X.

Asimismo, agregó que pone a disposición profesionales en psicología, así como servicios de asesoría legal y social, para atender este caso.

Publicidad

El movimiento Juntos por el Perú es la segunda mayor bancada en el Legislativo con 32 diputados y 14 senadores para el periodo 2026-2031.

AGENCIA EFE