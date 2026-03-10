Pareja es acusada de falsificar diagnóstico de cáncer de su hijo para obtener dinero de donaciones

Una pareja del estado de Florida enfrenta cargos tras ser señalada de presuntamente haber falsificado el diagnóstico de cáncer de su hijo adolescente con el objetivo de obtener dinero mediante donaciones de la comunidad y campañas de recaudación de fondos.



De acuerdo con las autoridades, los acusados son Edward Downing y Stephanie Skeris, quienes fueron arrestados el pasado 27 de febrero tras una investigación adelantada por la Oficina del Sheriff del Condado de Dixie.

Según el comunicado oficial, los investigadores sostienen que la pareja habría afirmado en repetidas ocasiones ante miembros de su comunidad, empresas y medios de comunicación que su hijo de 15 años padecía cáncer. Estas declaraciones, según las autoridades, fueron utilizadas para solicitar ayuda económica destinada supuestamente al tratamiento médico del menor.

Sin embargo, tras revisar registros médicos y consultar con proveedores de salud, los investigadores concluyeron que el adolescente nunca había sido diagnosticado con esa enfermedad.



La investigación que llevó al arresto

La investigación se desarrolló durante varios meses y permitió reconstruir las circunstancias que rodearon el caso. De acuerdo con las autoridades, el menor sí recibió atención médica a partir de diciembre de 2024 debido a la pérdida de peso y otras preocupaciones relacionadas con su salud.



Los profesionales de la salud realizaron diferentes evaluaciones y pruebas diagnósticas. No obstante, los resultados no detectaron la presencia de cáncer ni de tumores en el cuerpo del adolescente.



Según indicaron los investigadores, los médicos recomendaron únicamente apoyo nutricional, seguimiento y monitoreo médico para atender las condiciones detectadas.

A pesar de estos hallazgos, las autoridades señalan que los padres continuaron asegurando a diferentes personas que el adolescente padecía cáncer que afectaba múltiples partes de su cuerpo, incluido el pecho y algunos órganos internos.

Las autoridades también confirmaron que los gastos médicos legítimos del menor estaban cubiertos por Medicaid, el programa público de salud en Estados Unidos.

Como parte de las actividades para recolectar dinero, se realizaron múltiples eventos de recaudación dentro de la comunidad, incluidos encuentros organizados por empresas locales donde se recogieron donaciones. Según la investigación, las personas que asistieron a estas actividades lo hicieron bajo la premisa de que el dinero sería utilizado para cubrir tratamientos médicos y gastos asociados a la supuesta enfermedad del adolescente.

Además de las actividades presenciales, los investigadores identificaron campañas de recaudación de fondos en internet, entre ellas una iniciativa creada en la plataforma GoFundMe para solicitar donaciones destinadas, supuestamente, a tratamientos y cirugías relacionadas con el cáncer.

Durante una entrevista concedida en marzo de 2025 al medio WCJB, la madre del menor afirmó que las donaciones ayudaban a cubrir gastos médicos. “Ayuda enormemente a pagar sus visitas al médico, por lo que no es tan difícil para nosotros y todo lo demás”, dijo en ese momento.

La investigación también incluyó el análisis de los movimientos financieros relacionados con las donaciones recibidas. Según la Oficina del Sheriff, los investigadores identificaron una cuenta bancaria que, según se indicaba públicamente, estaba destinada exclusivamente a cubrir gastos médicos del menor.

Sin embargo, los registros financieros obtenidos durante el proceso indicarían que parte del dinero donado habría sido utilizado en gastos personales. Entre los movimientos detectados figuran compras en comercios, gastos de combustible, comidas en restaurantes y retiros de efectivo.

Durante el desarrollo de la investigación, profesionales médicos e investigadores de protección infantil expresaron preocupación por el bienestar y la atención médica del adolescente. Como resultado de estas inquietudes, el menor fue puesto bajo cuidado protector mientras continúa siendo evaluado por profesionales de la salud.

Las autoridades informaron que tanto Downing como Skeris enfrentan varios cargos relacionados con el caso, entre ellos conspiración para defraudar, fraude de comunicaciones y negligencia infantil.

De acuerdo con la legislación del estado de Florida, cada uno de estos delitos está clasificado como un delito grave de tercer grado. Tras su arresto el 27 de febrero de 2026, la justicia fijó una fianza de 75.000 dólares para cada acusado, equivalente a 25.000 dólares por cada uno de los cargos presentados.

Ambos fueron puestos en libertad tras pagar la fianza mientras el proceso judicial continúa. En su pronunciamiento, la Oficina del Sheriff del Condado de Dixie también destacó la solidaridad de las personas que realizaron donaciones creyendo que estaban ayudando a un menor enfermo.

Las autoridades reiteraron que todos los sospechosos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia, al tiempo que señalaron que continuarán trabajando para proteger a la comunidad frente a delitos relacionados con fraude, explotación y bienestar infantil.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co