Tensión en estrecho de Ormuz e Irak: así está el panorama del conflicto en Oriente Medio

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró este martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación".



El Centcom informó del número de buques "eliminados" en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas, y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron diez de estas embarcaciones.

"Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!", escribió el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.



U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Publicidad

El Comando Central presumió de que, gracias a los ataques que se han llevado en estos once días de conflicto, estaban "degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional".

"Durante años, las fuerzas iraníes han amenazado la libertad de navegación en aguas esenciales para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos, la región y el mundo", añadió.

Publicidad

Los minadores han cobrado el protagonismo del relato relacionado con las hostilidades en Oriente Medio después de que dos personas cercanas a informes de inteligencia estadounidenses confirmaran a varios medios, entre ellos CNN, que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Teherán, que en un primer momento negó que estuviera cerrado, declaró hace unos días que es poco probable garantizar la seguridad en la zona.

Las fuentes anónimas citadas por la CNN explicaron que por ahora solo se han colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían colocar cientos de ellas en la vía con la flota que aún conserva Irán.

Publicidad

Sin embargo, no hay confirmación oficial de que esto se haya producido, al menos hasta la fecha.



Ataques con drones en instalaciones de Estados Unidos en Irak

A esta tensión se suma que un dron impactó una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad, Irak, en un ataque atribuido preliminarmente a milicias proiraníes en medio de la creciente escalada de violencia en Oriente Medio, según una alerta interna estadounidense y fuentes de seguridad citadas por medios locales.

El ataque tuvo como objetivo el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, un gran complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense cerca del aeropuerto de la capital iraquí y de varias bases militares que han sido blanco de ataques en las últimas semanas.

Publicidad

Según la información de medios locales, al menos seis drones fueron lanzados contra el recinto.

Cinco fueron interceptados por los sistemas de defensa, mientras que uno impactó cerca de una torre de vigilancia dentro del complejo. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Funcionarios de Irak, citados por el Washington Post, sospechan que el ataque fue perpetrado por milicias que operan bajo el paraguas de la llamada Resistencia Islámica en Irak, una coalición de grupos armados respaldados por Irán que ha intensificado sus ataques contra intereses estadounidenses en la región.

El Ministerio de Defensa de Irak condenó los ataques ocurridos cerca de instalaciones militares en el país y aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables, mientras aumenta la preocupación por la seguridad de instalaciones y personal estadounidenses en Oriente Medio

Publicidad

Esto se produce tras el anunio de la Guardia Revolucionaria de Irán, que afirmó que habrá "una nueva oleada de ataques" contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon "el corazón de Tel Aviv", en Israel, además de las "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Oriente Medio.

Publicidad

Según otro mensaje de la Guardia Revolucionaria difundido por la agencia Tasnim, vinculada con este organismo, esta ola es la "más devastadora y la más dura" desde el inicio del conflicto y se llevó a cabo durante más de tres horas de ofensiva.

El cuerpo armado iraní afirmó haber alcanzado un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron haber trabajado para "interceptar la amenaza".

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) no se registraron víctimas, aunque desplazaron a médicos y paramédicos para atender a personas que sufrieron caídas mientras iban a los refugios y personas con ansiedad.

Publicidad

Desde que empezó la escalada de tensiones en la región por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha bombardeado regularmente el Estado israelí, provocando hasta la fecha diez víctimas mortales.

Los ataques que han involucrado a Irak han aumentado recientemente: Irán ya anunció otra agresión contra una base estadounidense en la región de Erbil en la mañana del martes, mientras que horas antes, las autoridades iraquíes informaron sobre otro bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en el Kurdistán, que mató a cinco miembros de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

Publicidad

De acuerdo con la información facilitada por Bagdad, los aviones que realizaron el ataque eran "probablemente de Israel o EE.UU."

En los once días de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí fueron alcanzados por misiles y bombas de origen desconocido.

El presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, mantienen el apoyo a Irán y felicitaron al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo de Irán, expresando su apoyo a los esfuerzos para detener los "conflictos" en Oriente Medio.

Además, Al Sudani pidió al secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, que el territorio de su país "no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región", al tiempo que rechazó las violaciones de su espacio aéreo "por cualquier parte".

Publicidad

AGENCIA EFE.