Trump dice que EE. UU. será el "guardián" del estrecho de Ormuz e Irán responde con advertencia

El Ejército iraní advirtió que no permitirá, "bajo ninguna circunstancia", que Estados Unidos "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz", en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump que dijo este lunes que se convertirá en el "guardián" de este paso marítimo.



El portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, aseguró que, "tras las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz".

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En este comunicado, el portavoz del Ejército iraní añadió que el "repetido aventurerismo y las fechorías de Estados Unidos" en la gestión del estrecho de Ormuz han puesto gravemente en peligro la seguridad regional, el comercio internacional y el paso de petroleros y buques mercantes.

Asimismo, subrayó que las fuerzas armadas de la República Islámica "reaccionarían con severidad" ante cualquier "perturbación e inseguridad" que provoquen las unidades estadounidenses en el paso de buques mercantes y petroleros, fuera de las rutas designadas por Irán y sin autorización de las Fuerzas Armadas iraníes.



El Comando Unificado Khatam al-Anbia también advirtió a los países de la región de que cualquier cooperación logística o apoyo a las unidades ejército estadounidense será considerado por la República Islámica como "una guerra contra la soberanía y la seguridad nacional de Irán", que la responsabilidad de "cualquier situación de inseguridad y de la propagación de la guerra en la región" recaerá sobre EE. UU. y los países que cooperen con el ejército estadounidense.



Una respuesta a las declaraciones de Donald Trump

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El Ejército iraní hizo público este comunicado en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, que dijo este lunes que su país se convertirá en el "guardián" del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía comercial, centro de la actual escalada en el conflicto con Irán. EFE

"Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", afirmó Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

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Según Trump, los Estados Unidos serán compensados porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, "son muy ricas".

"Están de nuestro lado, y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...) Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.

El mandatario acusó a Teherán de romper un acuerdo para poner fin al conflicto, reavivado después de que Trump declarara roto el alto el fuego y las fuerzas estadounidenses bombardearan objetivos iraníes en represalia por disparos contra ataques que intentan pasar por el estrecho de Ormuz.

"Les golpeamos con mucha fuerza anoche. Cada vez que envían un dron, les golpeamos con mucha fuerza. Lo que nadie sabe es que teníamos un acuerdo. Era un trato cerrado, y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez acuerdos con esta gente, así que simplemente vamos a golpearlos con mucha fuerza", insistió.

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AGENCIA EFE