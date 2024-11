Pediatra, condenada en Rusia a 5 años de cárcel por criticar guerra con Ucrania frente a paciente

Rusia condenó el martes 12 de noviembre a una pediatra a 5 años y medio de prisión por supuestamente criticar la campaña de Ucrania durante una cita médica, después de que fuera denunciada por la exesposa de un soldado muerto en combate.

El caso contra Nadezhda Buyanova, de 68 años, ha ejemplificado el nivel de represión en Rusia y cómo las denuncias se han vuelto más comunes mientras las tropas del país luchan en Ucrania.

Detenida en febrero, la pediatra moscovita fue acusada por Anastasia Akinshina, expareja de un militar, de llamar al hombre "objetivo legal" de Ucrania, en comentarios supuestamente hechos durante una cita médica de su hijo. Buyanova afirmó que es inocente y "solo una doctora".

La jueza Olga Felina la condenó a pesar de que no había pruebas públicas de que la conversación hubiera tenido lugar y después de que el niño de 7 años de Akinshina testificara contra la galena, en una práctica que recuerda a los juicios-espectáculo soviéticos.

"Creo que esto es absurdo", expresó Buyanova, de pelo gris, momentos antes de que le impusieran la pena de prisión. Varios simpatizantes, en su mayoría médicos, gritaron "¡Qué vergüenza!" en el tribunal mientras se leía la sentencia. "Soy pediatra... No me arrepiento de ningún día", afirmó la profesional.

Muchos han señalado el lugar de nacimiento de Buyanova, la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, como la verdadera razón de su duro trato.

Esposada en la jaula de cristal de los acusados y vistiendo un jersey negro, agradeció a sus seguidores por acudir a la corte. "Debemos empatizar con los demás y amar a los demás", expresó en el tribunal. "Pero no hay paraíso en la Tierra, no hay paz en la Tierra. Y eso es lo que me gustaría", añadió.

Testimonio del niño en el juicio en Rusia

La pediatra lloró en el tribunal la semana pasada cuando los fiscales exigieron una sentencia de 6 años para ella, diciendo que provenía de una "familia sencilla" y que "no tuvo una vida fácil".

"No se han presentado pruebas", argumentó su abogado Leonid Solovyev después del veredicto. Insistió en que no hay grabación de audio de los presuntos comentarios y denunció que los fiscales llevaron al hijo de Akinshina al juicio, diciendo que había sido presionado por el servicio de seguridad FSB.

A pesar de que su madre había manifestado anteriormente en el juicio que no estuvo presente durante la conversación, el niño dijo al tribunal que Buyanova había llamado a su padre un "objetivo legal para Ucrania". La doctora y sus abogados aseguraron que el menor utilizó un lenguaje inusual para un niño de su edad.

El abogado Solovyev se mostró "sorprendido" de ver que la gente había venido a apoyar a Buyanova "en el tercer año sin estado de derecho".

La pediatra, que vive en Rusia desde hace más de tres décadas, ha sido acusada de tener un "odio personal" hacia los dirigentes rusos debido a su lugar de nacimiento. "Ella es de Lviv. Por eso odia a Rusia", aseguró Akinshina en el tribunal al comienzo del juicio.

La pediatra Nadezhda Buyanova lloró en el tribunal la semana pasada cuando los fiscales en Rusia exigieron una sentencia de 6 años para ella - TATYANA MAKEYEVA/AFP

'Cacería de brujas' en Rusia

Moscú ha desatado una represión masiva contra la disidencia desde que lanzó su campaña en Ucrania en 2022. Yuri Samodurov, exdirector de la ONG Centro Sájarov de Moscú, aseveró que el veredicto era "totalmente infundado" y recordaba a una "cacería de brujas".

A la audiencia también acudieron los padres del líder opositor exiliado Ilya Yashin, que ha asistido a diversos juicios políticos en Rusia. "Es la denuncia de una mujer contra la palabra de una médica", declaró a la AFP Tatiana Yashina, quien está desesperada por el número de sentencias de prisión dictadas en Rusia en casos considerados políticos. "Con cada sentencia parece que el sistema afloja sus mandíbulas... Pero las sentencias son tan duras que incluso por asesinato dan menos", sostuvo.

Más de 1.000 personas han sido procesadas penalmente en Rusia por hablar en contra de la guerra, según el proyecto de derechos humanos OVD-Info, mientras que más de 20.000 han sido detenidas por protestar.

El caso de Buyanova es parte de una tendencia más amplia en Rusia de personas que se denuncian entre sí por presuntos delitos políticos. OVD-Info ha registrado 21 procesos penales de este tipo en los más de dos años y medio transcurridos desde el inicio del conflicto.

Eva Levenberg, abogada del grupo de derechos humanos, dijo a Reuters que otras 175 personas se habían enfrentado a causas administrativas de menor nivel por "desacreditar" al ejército ruso como consecuencia de que la gente los denunciara, y 79 de ellas habían sido multadas.