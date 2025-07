La oscura historia de muerte que se originó por el rayón de un carro

El hombre, condenado por homicidio, tentativa de homicidio y lesiones a 24 años de cárcel, habló recientemente sobre los hechos que le cambiaron la vida. Su destinó se selló cuando conducía su vehículo y, al parecer, rayó a otro carro que se movilizaba por la misma vía. Lo que comenzó como un rayón resultó en la muerte de un hombre a manos del hoy condenado, quien también sufrió heridas de gravedad y estuvo un mes en coma.

Joaquín Claudio Morales, un artesano de entonces 28 años, se desplazaba por Puebla, ciudad de México. El hombre iba con sus tres hijos. Su camioneta rozó otro vehículo, causando un rayón. Ese incidente de tránsito, ocurrido el 30 de abril de 2015, fue el inicio del episodio violento.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Morales, desde el reclusorio de San Miguel, la cárcel en Puebla en donde cumple su condena, habló en el pódcast Conducta Delictiva sobre los hechos de ese día de abril de 2025. El hombre, que hoy tiene 38 años, explicó que la situación se desarrolló con rapidez y además aseguró que lo que hizo fue en defensa propia. El rayón pasó a otro plano cuando la pelea se desató.

Después del rayón, el otro conductor, acompañado de sus hijos mayores de edad, le reclamó por el incidente. A la negativa de que Morales le entregara dinero la discusión se volvió más intensa. "Yo no te voy a pagar nada, porque ya me estás queriendo extorsionar", recuerda que le dijo al otro conductor, quien le exigía dinero ante la negativa de dirigirse a un especialista de un taller.

Según Morales, los tres hombres lo comenzaron a agredir con machete, piedras y navajas. El incidente de tránsito se había producido cerca del local comercial que el hoy condenado tenía con su familia, por esta razón corrió al lugar para sacar un arma que había adquirido tres meses antes. “Yo no sabía usar armas, pero la compré por miedo. Nunca pensé llegar a usarla”, dijo.

Los sujetos lo siguieron hasta la casa en la estaba ubicada el local. "Intentaron meterse a mi casa, donde estaban mis hijos y mi esposa. Yo solo traté de defender a mi familia", aseguró el hombre. En ese momento se acercaba el instante que lo cambiaría todo. "Salgo por la parte de atrás. Cuando van entrando (a la casa), yo les agarro y les disparo".

Morales asegura que disparó pensando en que los iba a asustar. "No sé ni cuántos tiros (...) Disparé diciendo: a ver si le espanto. Las cosas pasaron tan rápido", dijo el condenado. Los hijos del hombre se retiraron del lugar y unas mujeres con las que iban llamaron a la Policía Estatal. Durante la confusión de lo que había pasado Morales trató de huir de la escena, pero fue alcanzado por los uniformados.

Uno de los policías resultó herido en la escena, diciendo que durante la persecución se resbaló y se disparó a sí mismo. Otro oficial le disparó a Morales en el rostro, dejándolo gravemente herido. “Estuve un mes en coma. Cuando desperté no recordaba nada y me dijeron que estaba acusado de homicidio”.

El hombre, debido al impacto en su rotro, perdió la audición de un oído y no puede cerrar uno de sus ojos. Cuando se recuperó fue enviado a prisión a cumplir una condena de 24 años, de la cual lleva aproximadamente una década. “No me siento orgulloso de lo que pasó, pero no puedo decir que no lo volvería a hacer si se tratara de defender a mi familia”, aseguró durante la entrevista.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL