Pensó que estaba embarazada, pero era cáncer: ¿cómo ocurrió?

Sophie Forbes-Perry tenía un gran sueño en su vida, convertirse en madre; sin embargo, ese anhelo se vio frustrado en dos ocasiones por problemas médicos. Fue muy grande su ilusión cuando descubrió que estaba embarazada, luego de tener un aborto espontáneo , pero quedó devastada cuando se le informó que ese embarazo era realmente cáncer .

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La mujer de 42 años le contó al diario The Sun que lleva siete años de matrimonio con Simon y han pasado grandes momentos juntos, pero ambos anhelan tener un hijo. Los esposos estaban muy tristes luego de haber pasado por un aborto espontáneo en su primer embarazo, por lo que no estaban seguros de si podrían lograrlo una vez más. "Nos dijeron que no había latidos del corazón y que había tenido un aborto espontáneo retenido. Quedé devastada y tuve que hacerme una cirugía para liberar el embarazo. Todo eso me rompió el corazón".

Casi un año más tarde, en pleno festejo de las festividades de fin de año, Sophie y su esposo descubrieron que estaban embarazados de nuevo. Esta vez decidieron ser mucho más cautelosos y acudieron a los exámenes médicos más temprano para verificar que todo estuviera bien. Una vez más las noticias fueron devastadoras.

Quedó embarazada a los 35 años, pero sufrió un aborto espontáneo - Foto: The Sun

Según el relato de la mujer de York, Inglaterra, cuando acudió a una de sus ecografías, le preocuparon las palabras de la enfermera, quien le dijo que no entendía qué era lo que veía en su útero. Después de consultar una segunda opinión, los médicos le dijeron a Sophie que "estuviste embarazada en algún momento, pero ahora solo vemos un montón de pequeños tumores".

Publicidad

Los médicos le explicaron a la mujer que lo que tenía era un embarazo molar, el cual es una complicación poco frecuente que se da por la formación de una masa anormal en el útero. "No es un embarazo viable y puede ser peligroso si no se trata", señala el portal médico MedlinePlus. En ese momento a la paciente la operaron de emergencia para extraerle los tumores.

Pero eso no fue lo peor, pues a pesar de que los médicos pensaron que le habían retirado todos los tumores a Sophie, ella no se recuperaba como esperaban y al pasar unos meses la revisaron y los tumores habían regresado. Después de unos exámenes también le confirmaron que la mayoría de los tumores no eran cancerosos, pero otros sí. "Cuando escuchas la palabra 'cáncer', temes lo peor. Intentaba mantener una actitud positiva, pero seguía pensando: '¿Quién puede contraer cáncer durante el embarazo?'. No lo podía creer", expresó la mujer.

Publicidad

No se rinde

Sophie venció el cáncer y todavía sueña con ser mamá - Foto: The Sun

El sueño de esta mujer de ser madre se vio truncado cuando le explicaron que tenía una enfermedad trofoblástica gestacional (ETG), una afección poco común que puede provocar el crecimiento de células anormales o tumores en el útero durante o después del embarazo. Después de eso inició tratamiento con quimioterapia. "Mi vida se redujo a cuatro meses en hospitales: cada dos semanas, los lunes, me hacían análisis de sangre y recibía inyecciones regulares".

Actualmente Sophie está libre de cáncer, luego de pasar por meses de quimioterapias. "Mi pobre cuerpo ha pasado por tanto; necesito vivir una vida más tranquila, tener límites y cuidarme", señaló. Pero aunque sabe que un embarazo puede provocar que aparezcan nuevamente los tumores, no se rinde en su propósito de ser madre y ha recurrido a un tratamiento de fecundación in Vitro del que espera buenos resultados.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co