¿Por qué ordenaron captura de Evo Morales, expresidente de Bolivia? Por este delito lo acusan

El inicio del proceso judicial contra el expresidente Evo Morales por una presunta trata de una menor fue suspendido este lunes en Bolivia, luego de que no se presentara a la audiencia. Ante su ausencia, un tribunal decidió reactivar la orden de aprehensión en su contra, según informó el Ministerio Público.



Siendo presidente, Evo Morales habría sostenido relaciones con una menor

De acuerdo con la Fiscalía, Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su mandato, de la cual nació una hija. El expediente señala que los padres de la menor supuestamente autorizaron la relación a cambio de determinados beneficios.

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Desde octubre de 2024, Morales es requerido por la justicia por este caso y permanece en la región cocalera del Chapare, su principal bastión político, protegido por miles de campesinos que organizan turnos de vigilancia para impedir un operativo policial.

"El juicio queda suspendido" hasta que "comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública" tanto Evo Morales como la madre de la presunta víctima, quien también enfrenta cargos, afirmó este lunes en rueda de prensa Luis Gutiérrez, fiscal encargado del proceso.



Ya en enero de 2025, la justicia había declarado al dirigente cocalero "en rebeldía", luego de que no asistiera a una audiencia destinada a definir su detención preventiva.



Ese estatus legal impide, como en este caso, que el juicio avance mientras el acusado no se presente ante las autoridades.

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El Ministerio Público precisó que, debido a la "ante la inasistencia injustificada", el Órgano Judicial ratificó este lunes su condición de rebelde y ordenó nuevamente su aprehensión, además de prohibirle salir del país, medidas que ya se encontraban vigentes.

"Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional" ejecutar la orden de captura, añadió Gutiérrez.

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Por su parte, Wilfredo Chávez, abogado defensor de Morales y expresidente indígena del país, indicó el viernes que ni su defendido ni su equipo legal asistirían a la audiencia, alegando que no habían "sido notificados".

Según explicó, la citación no fue enviada al domicilio del exmandatario, sino que se realizó mediante un edicto, es decir, una notificación publicada en un medio escrito.



¿Qué dice Evo Morales sobre acusaciones en su contra por trata?

La defensa del exgobernante socialista, quien estuvo en el poder entre 2006 y 2019, niega las acusaciones y sostiene que el proceso responde a una supuesta "persecución judicial" impulsada por el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.

"No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político", escribió Morales la semana pasada en X.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP