"El Tren de Aragua fue echado de Venezuela": Diosdado Cabello tras operativo contra 'Niño Guerrero'

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró este miércoles que la banda transnacional Tren de Aragua fue "echada" del país y que solo "quedaba un personaje", en aparente mención a la muerte de Héctor Guerrero, señalado como líder del grupo delictivo, quien fue abatido recientemente en una operación conjunta con Estados Unidos en un estado minero venezolano.



"Aquí no había Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue echado de Venezuela. Quedaba un personaje y desafortunadamente para él y sus seguidores...", aseguró Cabello sin completar la idea, en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.

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Cabello y otras autoridades venezolanas han asegurado en reiteradas ocasiones que el Tren de Aragua -que nació en una cárcel de Venezuela- es una "narrativa" y que la banda fue desintegrada en el país.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Comando Sur de su país "lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito" a alias 'Niño Guerrero', considerado líder de la banda, en un operativo en el estado venezolano Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.



El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países.



Este operativo, sobre el que organizaciones exigen transparencia, se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas.

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Héctor Rustherford Guerrero Flores, el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, cayó bajo la sombra de la tutela de Washington sobre Caracas.

De 42 años, se encontraba prófugo desde 2023, después de un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones del Tren de Aragua, organización que fue extendiendo sus tentáculos por América Latina hasta llegar a EE.UU., donde fue calificada como terrorista por la propia Administración de Trump.

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Washington lo acusaba de transformar al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental que representa una amenaza para la seguridad pública en toda América. Por esta razón, el 17 de julio del año pasado anunció sanciones contra Guerrero y otros cinco miembros de ese grupo.

Desde 2024, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura de este prófugo que, según InSight Crime, incursionó en la delincuencia en el 2000, cuando atacó a policías de su estado natal Aragua (centro) y se involucró con "negocios de microtráfico".

EFE