Proveedores chinos en TikTok exhiben cómo "burlan" aranceles fabricando para marcas de EE. UU.

En medio de lastensiones comerciales entre Estados Unidos y China , fábricas chinas han comenzado a utilizar TikTok para mostrar cómo producen artículos que imitan a marcas de lujo como Hermès, Nike y Chanel. Estos videos, que se han vuelto virales, presentan productos similares a los originales a precios significativamente más bajos, atrayendo a consumidores estadounidenses que buscan alternativas más económicas.

La estrategia de estas fábricas no solo busca atraer a compradores individuales, sino también desafiar las políticas arancelarias impuestas por la administración Trump, que incluyen impuestos de hasta el 145% sobre productos chinos. Al ofrecer estos productos directamente a los consumidores a través de plataformas de redes sociales, los fabricantes chinos están encontrando formas creativas de sortear las barreras comerciales tradicionales.

Esta tendencia también pone en tela de juicio el valor percibido de las marcas de lujo, al mostrar que productos similares pueden fabricarse a costos mucho más bajos. Los videos en TikTok no solo muestran la producción de estos artículos, sino que también resaltan la diferencia entre el costo de fabricación y el precio de venta al público, lo que ha generado debates sobre la autenticidad y el valor real de las marcas de lujo. “¿Por qué no nos contactan y compran? No creerás los precios que les ofrecemos”, dice el fabricante.

Videos se viralizan de la fabricación de productos de lujos en China - TiKTok @Heber Dezser

Los proveedores explican que su objetivo es 'exponer' cómo gran parte de los productos vendidos por marcas estadounidenses son, en realidad, fabricados en China, y que los consumidores pueden acceder a esos mismos artículos sin pagar de más. Muchos de estos videos incluyen enlaces a sitios web, direcciones de WhatsApp o números de contacto para concretar pedidos desde EE. UU.



El auge de las fábricas chinas en TikTok

Uno de los videos más populares muestra a la influencer @LunaSourcingChina visitando una fábrica que produce leggings de yoga similares a los de Lululemon, pero a una fracción del costo. Mientras que en Estados Unidos estos leggings se venden por más de $100 (más de 430.000 pesos colombianos), en China se pueden adquirir por tan solo $5 o $6 (entre $20.000 a $30.000 COP). La influencer asegura que el material y la mano de obra son prácticamente los mismos, lo que ha llevado a muchos consumidores a cuestionar los precios inflados de las marcas de lujo.

Otro video viral revela cómo los bolsos de marcas como Louis Vuitton y Hermès son fabricados en China y luego enviados a Europa para ser etiquetados como ‘Hecho en Italia’ o ‘Hecho en Francia’. Este proceso, según los influencers, eleva artificialmente el precio de los productos, aprovechándose de la percepción de calidad asociada a estos países. La revelación ha generado un debate sobre la transparencia en la industria de la moda y la verdadera procedencia de los productos de lujo.



¿Cómo los proveedores chinos están utilizando TikTok para desafiar los aranceles?

Los videos en TikTok no solo documentan procesos de fabricación de productos vinculados a marcas conocidas, sino que también incluyen enlaces y datos de contacto para facilitar compras directas desde China. Esta dinámica permite a los consumidores evitar aranceles y acceder a productos a costos más bajos que los del mercado estadounidense.

Algunos creadores utilizan la plataforma para explicar aspectos de la producción y la cadena de suministro global. Así lo reporta Bloomberg, que señala cómo los videos más virales, publicados desde marzo, han ganado visibilidad recientemente. Entre ellos destaca uno titulado ‘China expone la verdad’, que acumulaba más de 8 millones de visualizaciones y 490 ‘me gusta’ hasta la mañana del lunes, hora de Nueva York.

Estas publicaciones muestran maquinaria en operación, procedimientos de control de calidad y etiquetas similares a las de marcas establecidas. Varios de los creadores emplean inglés en sus videos, con mensajes como “Ustedes pagan mucho en Estados Unidos, nosotros les damos lo mismo por menos”, dirigidos a una audiencia extranjera.

De acuerdo con Bloomberg, algunos fabricantes afirman tener vínculos comerciales con marcas estadounidenses, aunque esas relaciones no han sido confirmadas. En otros casos, se trataría de imitaciones. En ambas situaciones, la estrategia permite a los compradores obtener productos con apariencia similar a precios reducidos en comparación con el retail formal.



Reacciones en EE. UU.: preocupación por evasión y piratería

Las autoridades estadounidenses están empezando a tomar nota. El auge de esta tendencia evidencia una brecha entre las políticas tradicionales de control comercial y las nuevas dinámicas globales de venta digital. En un entorno donde las redes sociales facilitan el acceso directo a proveedores en el otro lado del mundo, el control aduanero ya no es suficiente.



¿Cómo responderán las marcas como Nike o Lululemon?

Hasta ahora, las grandes marcas no han emitido comunicados oficiales frente a estos contenidos virales. Sin embargo, el daño a su reputación y a sus ingresos es evidente. Si los consumidores comienzan a asociar sus productos con procesos industriales de bajo costo expuestos en TikTok, el valor simbólico de sus marcas puede verse comprometido.

Por otro lado, la proliferación de réplicas o productos de 'fábrica original' a menor precio podría intensificar la lucha contra la falsificación. Las marcas enfrentarán el reto de demostrar la autenticidad y exclusividad de sus productos en un ecosistema donde la transparencia de la cadena de producción ya no es una ventaja, sino una vulnerabilidad.

