Mujer planeó con su amante virtual la muerte de su esposo y 25 años después fue condenada

Hace más de dos décadas un crimen estremeció a la localidad de Flint, en Michigan, Estados Unidos, y que marcó un antes y un después en la forma de investigar homicidios en la era de internet. En este 2025, Sharee Miller recibió finalmente una condena definitiva a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, cerrando uno de los casos criminales más mediáticos de Estados Unidos en los últimos 25 años, por el asesinato de su esposo, Bruce Miller, en 1999.



¿Cuándo ocurrió todo?

La noche del 9 de noviembre de 1999, Bruce Miller se encontraba en su taller de autopartes cuando un disparo de escopeta acabó con su vida. Al principio, la policía creyó que se trataba de un robo o un ajuste de cuentas, pues el empresario de 48 años tenía vínculos laborales y comerciales que podrían haber generado enemigos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, el misterio empezó a resolverse meses después, cuando las investigaciones revelaron un entramado de mentiras, manipulación y traición que colocaban en el centro de la escena a su joven esposa, Sharee Miller, entonces de 27 años.

Sharee Miller llevaba solo unos meses casada con Bruce, pero en medio de ese tiempo había comenzado a frecuentar salas de chat, donde conoció a Jerry Cassaday, un exdetective que trabajaba en un casino en Nevada. Ambos iniciaron una relación clandestina que se volvió obsesiva.



Para mantenerlo a su lado, Sharee inventó una serie de historias como que su esposo la golpeaba, que tenía nexos con la mafia y que ella estaba embarazada de gemelos. Incluso envió fotos falsas de ultrasonidos y de supuestas lesiones para reforzar el engaño.

Publicidad

Cassaday, enamorado y vulnerable tras un divorcio, terminó creyendo cada palabra. Convencido de que debía “salvarla”, viajó hasta Michigan el 9 de noviembre de 1999, se dirigió al taller de Bruce Miller y le disparó a quemarropa. Después huyó, mientras Sharee fingía dolor por la tragedia.



¿Cómo la descubrieron?

Durante meses, la investigación policial no logró avanzar. El giro llegó en febrero del año 2000, cuando Jerry Cassaday, el amante virtual de Sharee Miller, fue hallado muerto en su casa tras un suicidio. Junto a su cuerpo, la familia encontró un maletín con cartas impresas, correos electrónicos y una nota en la que confesaba haber asesinado a Bruce siguiendo las instrucciones de Sharee.

En esos documentos también revelaba cómo ella lo había manipulado con promesas de una vida en común. Esa evidencia digital, inédita para la época, fue decisiva para imputar a la mujer. En diciembre de 2001, Sharee Miller fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato. Recibió cadena perpetua más una condena adicional de entre 15 y 25 años.

Publicidad

Sin embargo, su caso continuó en tribunales durante años. En 2009, una corte federal anuló la sentencia argumentando que la carta de suicidio de Cassaday no debía haber sido admitida como prueba. Miller recuperó temporalmente la libertad, pero en 2012 esa decisión fue revertida y volvió a prisión. El caso se convirtió en un referente legal sobre el uso de pruebas digitales y cartas póstumas en juicios por homicidio.

Mientras todo esto sucedía, más de una década pasó y Miller siempre insistía en su inocencia. Sin embargo, en 2016 sorprendió al admitir desde prisión que efectivamente había planeado el asesinato de su esposo. En una entrevista con ABC News en 2021 declaró: “No tengo forma de cambiar ni deshacer lo que hice. Es para siempre y no puedo retractarme. Todavía me cuesta mucho mirarme al espejo sabiendo lo que hice”.



¿Qué pasó este año?

Finalmente, este año, tras múltiples apelaciones y revisiones judiciales, un tribunal de Michigan ratificó de manera definitiva la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional contra Sharee Miller.

El homicidio de Bruce Miller se convirtió en uno de los primeros casos en que los chats en línea y correos electrónicos fueron utilizados como pruebas centrales en un juicio por asesinato. Con el tiempo, el expediente de Miller fue citado en facultades de derecho y criminología como un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías podían ser determinantes en investigaciones criminales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

NOTICIAS CARACOL