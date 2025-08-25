Giro en hipótesis de desaparición de Valeria Afanador y alerta de familia sobre colegio: "Enemigo"

Este lunes 25 de agosto se cumplen 13 días de angustia para la familia de Valeria Afanador, una niña de 10 años que desapareció en circunstancias aún no esclarecidas en Cajicá, Cundinamarca. Desde el pasado 12 de agosto, cuando se perdió su rastro en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas, no ha habido una sola pista concreta sobre su paradero.

Las cámaras de seguridad del colegio registraron a Valeria jugando en una zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el río Frío. Desde ese momento, no se le volvió a ver. Esa imagen, captada por uno de los dispositivos de vigilancia, es hasta ahora el último registro conocido de la menor. En respuesta, las autoridades desplegaron una operación masiva de búsqueda que incluye zonas rurales, urbanas, boscosas y el propio cauce del río.



Más de 200 personas —entre rescatistas del Ejército, Policía, Fiscalía, CTI y bomberos— han trabajado sin descanso. Se han utilizado drones térmicos, cámaras especializadas, perros de búsqueda y todo tipo de herramientas tecnológicas. "Nuestra misión principal es encontrar a la menor y brindarle la atención necesaria. Hemos desplegado en diferentes puntos todas nuestras capacidades con nuestros rescatistas”, declaró el capitán Daniel Gamboa, comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres.

En el proceso, las autoridades han recopilado más de 35 tiras de grabaciones de cámaras de seguridad, las cuales están siendo revisadas minuciosamente cuadro a cuadro y la Interpol emitió una circular amarilla, que activa su búsqueda internacional en 196 países. La ficha describe a Valeria como una niña de 1,23 metros, de 23 kilos de peso, cabello negro y ojos castaños oscuros. La medida amplía la investigación a nivel global y, en paralelo, a nivel nacional, se mantiene una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita encontrarla.



La nueva hipótesis en el caso: desaparición forzada

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó este lunes 25 de agosto a Noticias Caracol que la búsqueda ha sido tan exhaustiva y sin resultados, que cobra fuerza la hipótesis de que Valeria fue víctima de una desaparición forzada. “Llevamos trece días en esta búsqueda con más de 200 personas. En este momento son 100 personas que pertenecen a organismos de respuesta que todos los días están trabajando para encontrarla. Ya llevamos 12 kilómetros de área de búsqueda y más de 5 veces buscando en los tramos del cauce del corredor de río Frío, también en zonas boscosas, en diferentes territorios veredales”, afirmó.

Rey señaló que se han agotado las posibilidades en el terreno que podría haber sido recorrido por una menor de edad: “Hemos hecho un cubrimiento metro cuadrado por metro cuadrado, exhaustivo. Hemos utilizado tecnología, que estamos utilizando drones térmicos, caninos, acompañados por el Ejército con el batallón de emergencias, con Polnasar, que es la policía especializada de atención de desastres; con Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, con voluntarios, con la misma familia, buscándola en todo el corredor, en el cauce, por supuesto en la cuenca del río Frío, en zonas boscosas y no hemos podido encontrarla. Lo que cobra relevancia y lo que todo indica es que esto sea una desaparición forzada. No hay otra explicación hasta la fecha”.

Según el gobernador, los esfuerzos ahora están dirigidos a una investigación judicial debido a que los indicios apuntan directamente a un delito. “Aquí la hipótesis que cobra fuerza es que realmente aquí tuvo que haber sucedido una desaparición forzada. Necesariamente estamos inmersos ante un delito. Hemos hecho toda la operación de búsqueda y no hemos encontrado hasta el momento a Valeria, lo que significa que serán los organismos de investigación judicial los que nos tengan que dar respuesta”, puntualizó al respecto.

El abogado de la familia, Julián Quintana, coincidió en una entrevista realizada por este canal y precisó que "no existe ni una sola pista directa de lo que pasó con Valeria". Del tema, apuntó que los factores al momento de su desaparición "llevan a pensar que la hipótesis de secuestro es la más fuerte hoy en día. En el sentido que una niña, si sale por sí sola, detrás del colegio que es una zona muy boscosa debe dejar un rastro: un zapato, una moña, un pelo, parte de su ropa, uniforme. Yo mismo hice el ejercicio y salí, me raspé, me corté, una ropa se rasgó”.

Sobre la posibilidad de que haya caído al río, fue enfático que las condiciones de la zona no presentan una posibilidad de ahogamiento: “Ese río Frío en ese sector del colegio no es tan caudaloso y tampoco tan profundo. Por eso, nos lleva a concluir que si hay una operación perfecta para no dejar ni un rastro es que hay un tercero detrás de este hecho y este tercero, hemos sostenido, debe de pertenecer al colegio o tener alguna relación en el colegio o estar en la zona”.



La alerta sobre el colegio y el supuesto "enemigo"

La familia de Valeria ha señalado con insistencia la responsabilidad que, a su juicio, recae sobre el colegio donde desapareció la niña. Para ellos, el hecho de que todo ocurriera dentro de las instalaciones no es un asunto menor, sino la prueba de una falla estructural en la vigilancia y el cuidado que debía brindar la institución. “Es una responsabilidad del centro educativo. Es decir, que si ellos hubiesen hecho bien su trabajo de vigilar y cuidar bien a Valeria, hoy la niña estaría con sus papás”, advirtió el abogado Quintana, quien representa a los familiares.

En medio de esa discusión, surgió un elemento aún más delicado: la existencia de un supuesto “enemigo” del colegio. Según el abogado, la propia institución habría ocultado esta información en un primer momento. Reveló que fueron investigadores privados, contratados por la defensa, que conocieron dicha información que habría sido mencionada por la rectora de la institución: “Lo que sí se supo y que, lamentablemente en su momento lo ocultó la rectora, es que el colegio tenía varios enemigos y eso es lo que nos preocupa. (...) Nos enteramos por otras fuentes de investigadores privados que hay un enemigo del colegio, queremos saber quién es el enemigo. Hoy hemos pasado una solicitud para que la rectora nos informe quién es esa persona”, señaló.

A ese dato se suma la denuncia de una presunta alteración de la escena principal del caso. El abogado Quintana aseguró que cuando su equipo técnico acudió al lugar para hacer una reconstrucción, el colegio ya había modificado aspectos esenciales. “Cuando fuimos con nuestro equipo a hacer una reconstrucción de los hechos, el colegio adulteró toda la escena del delito, la más importante que tiene la Fiscalía: por donde la niña fue sustraída o salió. Ya hicieron rellenos, pusieron rejas, también pusieron una vallas gigantes”, relató. Según su versión, las intervenciones dificultarían la investigación al alterar la forma en que los hechos pudieron haberse dado, borrando elementos que podrían ser determinantes para la Fiscalía.

El letrado informó que también se abordó la hipótesis de un secuestro extorsivo a la familia, sin embargo, aseguró que los padres o allegados "no tenían enemigos, nunca habían sido objeto de extorsiones. Partiendo de un hecho: Valeria había estado en el jardín y en otros colegios y nunca habían tenido un inconveniente con la seguridad de la niña. No hay un parámetro que nos diga que existiera un enemigo, por lo menos que se sepa, en la familia".

Se debe destacar que, tras varios días de conmoción, el colegio anunció la reanudación de las clases, en principio de manera virtual desde el pasado martes 19 de agosto y de forma presencial desde este lunes 25 de agosto.

La consejera educativa Andrea Medina explicó la decisión ante el medio El Observador Sabana Centro, con el que precisó que el regreso se dio bajo un plan coordinado con las autoridades locales y con la aprobación de los padres de familia. “En un despliegue que hicimos con todo el equipo directivo del colegio, bajo la cabeza de nuestra rectora Sonia Ochoa, hicimos una reunión con los 350 padres de familia... y hoy retornamos con los estudiantes de manera virtual”, dijo.

Respecto a los cambios en la infraestructura, Medina había informado que las modificaciones no fueron arbitrarias, sino que respondieron a requerimientos de las autoridades durante la búsqueda de Valeria. “Nos rompieron algunas eugenias, la cerca, venía gente de muchos lados buscando a Valeria”, sostuvo, indicando que los daños y arreglos posteriores fueron consecuencia del tránsito de personas por la zona en los días posteriores a la desaparición. Además, recalcó que los ajustes actuales buscan reforzar la seguridad para cuando sea posible el regreso presencial. “La idea de nosotros es volvamos al colegio con seguridad y con la tranquilidad de que hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance”, añadió.

“Ya gestión del riesgo, el PMU nos mandó, nos ordenó hacer unas adecuaciones, que ya el día de hoy trabajamos viernes, sábado, domingo, lunes, las tenemos ya hechas para solicitar la visita de gestión del riesgo y bomberos, que nos den el aval, solicitar a la Secretaría de Educación la visita, y retomar en la presencialidad si nos permite el día lunes”, puntualizó.

