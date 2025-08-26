¿Cómo avanza la flota militar que desplegó Estados Unidos cerca a costa de Venezuela? Esto se sabe

En medio del hermetismo del Pentágono de Estados Unidos, que reclama seguridad operacional para no compartir detalles de la movilización de sus buques, las plataformas de seguimiento han evidenciado que en las últimas horas el grupo anfibio, liderado por el buque de asalto USS Iwo Jima (LHD-7), zarpó del puerto de Norfolk en Virginia y se dirigiría hacia las costas venezolanas. Además, según la agencia Reuters, fuentes del gobierno Trump indicaron que añadieron dos nuevos barcos al operativo.

Ya han pasado varios días desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de sus esfuerzos para, según dijo, combatir a los carteles del narcotráfico. La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines. Semanas antes, había aumentado la recompensa por la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a 50 millones de dólares, la más alta hasta ahora ofrecida por el gobierno estadounidense.

Los tres destructores salieron desde un puerto en Florida y desde Panamá, y en teoría ya deberían estar en posición. Estas embarcaciones están equipadas con sistema Aegis, un radar de alta potencia que puede realizar funciones simultáneas de búsqueda, seguimiento y guiado de misiles, con una capacidad de seguimiento de más de 100 objetivos, según resaltan las fuerzas militares de EE. UU. Aunque la información aún es limitada, registros públicos evidenciaron que el despliegue es masivo y los puntos de salida son múltiples.



Lo que se sabe de nuevos barcos que habrían sido despegados por EE. UU.

De acuerdo con Reuters, el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, van a llegar a la región a principios de la próxima semana, según le informaron al medio mencionado algunas fuentes anónimas.



Aún se desconoce la misión específica de los despliegues, pero las fuentes dijeron que los movimientos recientes tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región.

Si bien el gobierno Trump no se ha referido en detalle a la operación, el presidente estadounidense destacó los resultados en materia de incautación de drogas, que ha sido la excusa para el despliegue. "Estamos haciendo mucho para interceptar, para detener la entrada de drogas a nuestro país. Tenemos barcos en el mar, ya no hay nadie que cruce nuestra frontera", dijo este lunes.



El país que ofreció acceso a su territorio si Maduro "lanza ataque"

Trinidad y Tobago, un país que queda a solo 11 kilómetros de la costa del noreste de Venezuela, manifestó su apoyo al despliegue militar que está realizando Estados Unidos. "Los países del Caribe, y en particular mi país, han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas", aseguró en un discurso la primera ministra trinitense, Kamla Persad.

"Los carteles han podido infiltrarse en las altas esferas de las sociedades caribeñas, lo que les ha permitido ejercer una influencia significativa en las decisiones políticas, legislativas, mediáticas, bancarias, de seguridad y económicas, dejando a menudo a los gobiernos sin capacidad para promulgar cambios reales", añadió. En ese sentido, enfatizó que, si Venezuela lanza "cualquier ataque" contra el pueblo guyanés y el Gobierno estadounidense solicita acceso a su territorio, se le proporcionará "sin dudar".

Al respecto, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, indicó que esta declaración era "vergonzosa", y añadió en una rueda de prensa que "Trinidad y Tobago, ese pueblo seguro no se siente orgulloso de sus gobernantes, de quien está ejerciendo (...) esas son posiciones vergonzosas".

Cabello indicó que Venezuela no está "atacando a nadie" y que los agredidos son los venezolanos. "Lo que sí está claro es que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, eso no está en discusión con nadie", señaló el también ministro de Interior y Justicia en relación a la disputa territorial con el vecino Guyana.

Entre tanto, durante el fin de semana, simpatizantes del Gobierno venezolano se congregaron en varios puntos del país para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) tras una convocatoria de Maduro. El pasado lunes, el presidente venezolano ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos.

Cabello, por otro lado, anunció un despliegue de 15.000 efectivos en los estados Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia. El operativo se enmarca en la creación de la "Zona de Paz N.°1", la cual, precisó, abarcará ambas regiones fronterizas. "El presidente ha ordenado un refuerzo operacional (...) y ha ordenado, en una primera fase, un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo sobre los que ya tenemos", indicó.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

