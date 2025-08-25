Donald Trump amenazó a China con aranceles del 200% si no exporta imanes a EE. UU.: "Destruirlos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el lunes 25 de agosto a China con imponer aranceles de alrededor de 200% a los productos chinos que entren en Estados Unidos si Pekín no acelera sus exportaciones de imanes de tierras raras, un tipo potente de imán que se fabrica a partir de aleaciones de elementos producidos en campos magnéticos.

"Tienen que darnos imanes", afirmó Trump. "Si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel de 200% o algo así. Pero no creo que vayamos a tener problemas con eso", añadió el mandatario estadounidense en presencia de su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

China es el principal productor mundial de tierras raras, es decir un grupo de 17 elementos químicos con propiedades magnéticas y electroquímicas únicas, que son utilizados para fabricar imanes esenciales para las industrias automotriz, electrónica y de defensa.



Desde principios de abril Pekín impuso licencias de exportación para estos materiales estratégicos, una decisión percibida como una medida de represalia frente a los aranceles estadounidenses. Se debe recordar que, en los últimos meses, Pekín y Washington se embarcaron en una auténtica guerra comercial, respondiendo cada uno a los aumentos de aranceles del otro, hasta alcanzar cifras de tres dígitos de ambos lados.



Hay que destacar que el pasado 7 de agosto entraron en vigor los aranceles "recíprocos" impulsados por Donald Trump con los que estableció las barreras unilaterales impuestas a algunos países como la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela, y las tarifas que se acordaron con otras naciones como Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán.

En el caso de China, Washington y Pekín llegaron, en ese entonces, a un acuerdo temporal por el cual EE. UU. rebajó del 145 al 30 % sus aranceles, mientras que China ha reducido del 125 al 10 % los impuestos sobre bienes estadounidenses. También se habían eliminado restricciones al intercambio comercial de bienes clave como las tierras raras y los semiconductores.

Este resultado llegó después de que representantes estadounidenses y chinos se reunieran en tres ocasiones en los últimos meses con el fin de resolver una serie de cuestiones relativas a sus relaciones comerciales. Dicho acuerdo tenía vigencia por un periodo de 90 días, que ya se ha prorrogado por segunda vez hasta el próximo noviembre.

Según el magnate, dichas nuevas tarifas buscan reducir el «gran déficit» de Estados Unidos frente a gran parte de sus aliados comerciales, que han debido negociar con Washington una rebaja de las tasas. A partir de ese momento, las negociaciones entre las dos potencias mundiales han permitido reducir las tensiones y el gobierno chino se ha comprometido a acelerar la concesión de licencias a una serie de empresas estadounidenses.

Así lo describió Trump este lunes, pese a la amenaza: "Creo que tenemos una relación estupenda con China, he hablado recientemente con el presidente Xi (Jinping) y, en algún momento del año, deberíamos visitar China".

El mandatario estadounidense añadió: "Tienen algunas cartas. Nosotros tenemos cartas increíbles, pero no quiero jugarlas. Si las jugara, destruiría a China". Washington, por su parte, ya ha mostrado cierto descontento, acusando a China de frenar deliberadamente el proceso de concesión de licencias para la exportación de tierras raras.

Medios internacionales resaltaron que, durante la rueda de prensa, el jefe de Estado también amenazó con imponer r aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

En Truth Social, Trump advirtió a "los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales" de que, si no las eliminan, impondrá "aranceles adicionales sustanciales" a sus exportaciones a EE. UU. y establecerá "restricciones a las exportaciones" de la "tecnología y chips" de EE. UU.



El presidente Trump advirtió en los últimos días que se ha iniciado "una gran investigación" sobre los muebles que ingresan a Estados Unidos desde otros países y espera aumentar los aranceles para estos productos.

"Dentro de los próximos 50 días, la investigación estará concluida y los muebles importados estarán sujetos a un arancel que aún está por determinarse", escribió Trump en su cuenta de Truth este viernes 22 de agosto. El mandatario agregó que esta medida "traerá de vuelta el negocio de los muebles a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Míchigan y otros estados".

Según datos del Banco Mundial, los principales países exportadores de muebles a Estados Unidos son México, Canadá, China, Alemania e Italia. En 2023, México lideró las exportaciones de muebles a este país con 18,67 millones de dólares, el 47 % del total, de acuerdo con la misma fuente.

*Con información de EFE y AFP

