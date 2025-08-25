Maduro dice que a Venezuela "no la toca nadie" y que está listo para defenderse de Estados Unidos

El autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este lunes que a esa nación latinoamericana "no la toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al país de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos". Maduro afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido "sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica" y "está desplegado" las "24 horas" del día "con su capacidad de combate y lucha armada".

Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, viven un nuevo episodio de tensión luego de que la Casa Blanca anunciara la semana pasada que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela. Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Maduro, durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que más del 90% de la población de su país rechaza "los anuncios y amenazas" del Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump. "Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra no la toca nadie, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores", expresó el líder del chavismo. De igual forma, insistió en que Venezuela "es territorio limpio y libre del narcotráfico", mientras que Estados Unidos, dijo, tiene "la sociedad con mayor consumo de drogas de todo tipo en el mundo", por lo que considera que "todo eso que ellos han llamado la guerra contra las drogas ha sido, es y será un fracaso".



El jefe de Estado también dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "odia a Venezuela" y "encabeza todos estos planes que no tienen viabilidad". "Sencillamente está todos los días maquinando, utilizando su poder para la guerra psicológica, para la guerra política y para posicionar un escenario porque, lamentablemente, este señor, con su locura y su extremismo, pudiera llevar al presidente Donald Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe", señaló. Pero, según el mandatario venezolano, su país está y seguirá "en paz", al contar, agregó, con el poder militar "más poderoso desde la época de la independencia", es decir, desde el primer cuarto del siglo XIX.

Este mismo lunes, Maduro ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos para el viernes y sábado próximos, con el objetivo de "completar" el registro iniciado el fin de semana pasado frente a lo que considera "amenazas" de Estados Unidos.



Venezuela dice que solo está "pendiente" de barcos con crudo

Entretanto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que solo están "pendientes" de los barcos con petróleo que salen de los puertos de su país, entre ellos, de la empresa estadounidense Chevron, que recibió una licencia para seguir operando en la nación caribeña después de que Washington revocara el permiso en mayo. La también ministra de Hidrocarburos sostuvo que, si bien hay un "extremismo político" que "pide que vengan barcos", de los que el país está "pendiente" son los que "están saliendo" con crudo, "algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos", así como de los que, aseguró, han partido hacia "otros continentes" o a naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con "alimentos, fertilizantes y productos de la construcción".

"Esos son los barcos (de los) que nosotros estamos pendientes, pero se pretende colocar a Venezuela en una situación de zozobra psicológica y de angustia, y eso tiene un sentido económico, que es generar incertidumbre en la economía, o afectar la economía, afectar el buen curso de la economía", insistió Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

