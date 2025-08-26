¿Cómo son las jornadas de alistamiento en milicias de Maduro ante tensión por buques de EE. UU.?

Los buques de guerra que Estados Unidos ordenó desplegar sobre el mar Caribe, cerca de la frontera de Venezuela, para combatir el narcotráfico han generado tensión en la región, con voces desde distintos países que ven con preocupación lo que pueda pasar en esos territorios.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos, para el viernes y sábado próximos, con el objetivo, dijo, de "completar" el registro iniciado el fin de semana frente a lo que considera "amenazas" de Estados Unidos por su intención de movilizar buques al Caribe para combatir el narcotráfico.

"He ordenado realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos y todas puedan participar y completar así el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo", indicó Maduro.



Y es que, en los últimos días, cientos de personas han llegado a las filas para enlistaron en las fuerzas militares de Venezuela para sumar fuerzas ante una eventual invasión estadounidense. A este registro Maduro lo llamó Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica.

Es también una demostración de fuerza ante lo que considera una "amenaza" contra su poder. Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, aunque Washington asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico.

La Milicia habilitó centros de registro en plazas y edificios militares y públicos, incluido el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. También en el llamado Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013).



¿Cómo es el proceso de alistamiento?

"¿Ha prestado servicio anteriormente?", preguntó una miliciana en uniforme de camuflaje a Óscar Matheus, que esperó paciente en fila hasta llegar a la mesa plástica del registro. "Estoy acá para cumplir con nuestro país", dijo este auditor de 66 años. "No sabemos qué pueda suceder, pero hay que prepararnos y seguir resistiendo".

"¡Yo me alisto por Venezuela, viva la patria!", gritaban los voluntarios tras registrarse. Policías e incluso milicianos reservistas acudieron para reafirmar su compromiso.

Una vez registrados, los voluntarios pasan a una sala donde se proyecta un documental sobre el bloqueo de naciones europeas a las costas venezolanas entre 1902 y 1903, ante la negativa del entonces presidente Cipriano Castro de pagar la deuda externa.

El filme de 2017 muestra a campesinos armados. Algunos disparan, otros analizan mapas. Barcos de guerra se divisan en la distancia.

En la siguiente sala se expone parte del armamento: una ametralladora calibre 50 de Estados Unidos, un lanzagranadas Carl Gustaf sueco, lanzacohetes RPG de origen soviético y una ametralladora belga calibre 7,62 mm.

Y en el Cuartel de la Montaña, un antiguo museo militar rebautizado como Cuatro de Febrero, podían hacer un recorrido por el lugar, que incluía, entre otros, la proyección de un video en el que Maduro anima a unirse a la Milicia Bolivariana. Las inscripciones arrancaron el sábado en distintos puntos del país, entre ellos la céntrica Plaza Bolívar de Caracas, hasta donde se acercó la alcaldesa del municipio Libertador, la almirante Carmen Meléndez, entre otras autoridades.

La estrategia fue convocada por Maduro hace una semana como parte, aseguró, del 'Plan Nacional de Soberanía y Paz', que puso en marcha después de que Estados Unidos planteara el patrullaje de buques cerca del país suramericano para combatir el narcotráfico.

El martes pasado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas caribeñas.

