Caso corrupción en UNGRD: Interpol emite circular roja contra César Manrique, prófugo de la justicia

Caso corrupción en UNGRD: Interpol emite circular roja contra César Manrique, prófugo de la justicia

Manrique fue imputado por su presunta responsabilidad en tres delitos relacionados con el entramado de corrupción en esa entidad. Pese a que hay una orden de captura en su contra, no se tiene certeza de dónde está.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 25, 2025 08:28 p. m.
César Manrique.
César Manrique.
Colprensa

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia y la Secretaría General de Interpol -con sede en Lyon, Francia-, aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique Soacha. La expedición se conoce cinco días después de que el equipo de Fiscalía que investiga los actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) radicará la petición ante la comunidad que congrega a los cuerpos de policía de 196 países.

La notificación roja de Interpol busca hacer efectiva la orden de captura contra Manrique Soacha, la cual fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá con ocasión de la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el pasado 29 de julio.

De otra parte, la Fiscalía espera respuesta de Interpol a la solicitud de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, la cual fue solicitada el pasado 4 de julio.

