¿Qué causó los incendios forestales en Chile, que ya dejan 19 muertos y miles de evacuados?

Una serie de incendios forestales en Chile, en el sur del país, dejan por lo menos 19 muertos y miles de evacuados, de acuerdo con el último balance oficial.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combaten 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Las dos regiones se mantienen bajo alerta roja.

"Los incendios más importantes no están controlados", advirtió la directora del Servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres (Senapred), Alicia Cebrián.



En una rueda de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha recalcado que la principal preocupación reside en evitar nuevos focos de propagación. "Dadas las condiciones climáticas, nuevos focos podrían hacer más complejos los incendios activos en la actualidad. Las personas no deben ejecutar acciones que puedan dar inicio a la propagación de incendios. Eso supone cuestiones domésticas como no encender basura a evitar conductas negligentes" alertó.



En el último reporte oficial, el ministro actualizó la cifra de muertos: "El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno a la región de Ñuble".

El presidente Gabriel Boric anunció el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco. "Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.

En Lirquén, militares resguardaban las calles al caer la noche. Sin embargo, pese al toque de queda varios grupos de vecinos seguían trabajando en la remoción de escombros o apagando algunas llamas alumbrados solo por linternas, constató un periodista de la AFP en el lugar.

El presidente Boric viajó el domingo a Concepción para liderar las labores de control de las llamas. Regresó luego a Santiago y anunció que una reunión con el mandatario electo, José Antonio Kast, "para compartirle información actualizada" de la tragedia. "En momentos difíciles, Chile se une. Nuestro gobierno y el Presidente electo trabajaremos juntos", afirmó.



El incendio avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones"

El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.

Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.

Los incendios comenzaron la tarde del sábado 17 de enero y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas. "A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco.

La velocidad de las llamas fue tal que "tuvimos que salir solo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos veinte minutos más y nos morimos calcinados", agregó.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a periodistas que nada más en este lugar murieron calcinadas 14 personas.

En la vecina Lirquén, el panorama era igual de desolador. El incendio avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones". Muchos de los vecinos "se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa", relató a la AFP Alejandro Arredondo, un habitante de Lirquén de 57 años.

"No quedó nada parado", añadió frente a una imagen dantesca en la mañana del domingo: latas, vigas y el poco del concreto que se salvó de las llamas todavía ardiendo.

Lirquén es un pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, por donde se envían al exterior, principalmente, productos forestales.

Las condiciones climáticas del domingo fueron muy difíciles para dominar los incendios. En ambas regiones las temperaturas superaron los 30 grados y se registraron fuertes vientos.

En el combate del fuego participan unos 3.700 bomberos. (Lea también: Imágenes del accidente de dos trenes de alta velocidad en España: "Tremendamente extraño")



¿Qué causó los incendios forestales en Chile?

Los incendios, cuyo origen está en investigación entre sospechas de que fueron provocados, han consumido ya más de 20.000 hectáreas.

Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de "catástrofe" tras orden del presidente Boric. La medida implica que las Fuerzas Armadas tomaron el control de ambos lugares.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago. Aquel siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por esos incendios que, de acuerdo con la investigación judicial, fueron iniciados intencionalmente por bomberos y brigadistas forestales.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP