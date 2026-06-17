¿Qué viene para alias Javi, hermano del narco ecuatoriano 'Fito', tras ser capturado en Bogotá?

La Fiscalía ecuatoriana aseveró este miércoles que Ronald Javier Macías Villamar, hermano del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país, será extraditado a Ecuador desde Colombia. "Ronald M. V., alias Javi, hermano de José M. V., alias Fito, procesado por Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, fue detenido en Colombia y será extraditado a Ecuador, pues sobre él pesaba una notificación roja de Interpol", señaló el Ministerio Público en su cuenta de X.



El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, anunció durante la noche de este martes la captura del sujeto: "Cae en Colombia alias Javi, hermano de alias Fito. El círculo se cierra", escribió. Y señaló que la operación se realizó entre la Policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas y autoridades de Colombia, y que Javi residía en ese país con "papeles colombianos bajo otra identidad".

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Además, indicó que el hombre, investigado por estar presuntamente involucrado en casos de lavado de dinero y delincuencia organizada, tenía activa una alerta roja de interpol y que era requerido por la Justicia ecuatoriana.

'Javi' es uno de los familiares del narcotraficante que había sido imputado el año pasado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años.



Según la Fiscalía, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales.



Alias Fito, también incluido en esta investigación, no ha podido ser juzgado ya que está recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por presunto narcotráfico y otros delitos.

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El narcotraficante se convirtió en julio del año pasado en el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos desde territorio nacional, apenas 25 días después de haber sido recapturado en un búnker en una vivienda situada en la provincia costera de Manabí, bastión de Los Choneros.

En marzo pasado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó a Colombia de supuestamente "darle espacio" a la familia de 'Fito', quienes presuntamente habían "cruzado al país" vecino cuando en Ecuador estaba vigente un toque de queda parcial nocturno, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos gobiernos, en medio de la guerra comercial en la que estuvieron inmersos entre febrero e inicios de junio.

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Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas".

EFE