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Noticias Caracol  / MUNDO  / Lo que se sabe del tiroteo en Twin Falls, Idaho: al menos tres fallecidos

Lo que se sabe del tiroteo en Twin Falls, Idaho: al menos tres fallecidos

El hecho se presentó en una concurrida zona comercial. Las autoridades descartaron más amenazas tras la muerte del presunto agresor.

Por: AFP
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Lo que se sabe del tiroteo en Twin Falls, Idaho: al menos tres fallecidos
Imagen de referencia.
AFP

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho (Estados Unidos). El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó este sábado que el presunto autor de los disparos había muerto y que "la amenaza para la comunidad ha terminado".

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Por el momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque, ya que la investigación continúa abierta. "Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía a los medios.

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El tiroteo tuvo lugar en una zona del norte de la ciudad en la que hay numerosos hoteles y restaurantes y es un importante centro de reunión para residentes y turistas. Las autoridades se inclinan por creer que solo había un atacante, pero tratan de averiguar si hubo más personas "que podrían haber estado involucradas", según explicó Josh Palmer, el portavoz de la ciudad, a CNN.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona durante las horas más críticas, en las que intentaban reducir al agresor. Tras la preocupación inicial, fueron muchas las muestras de agradecimiento a las autoridades y los servicios médicos por la resolución de la crisis. "Agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia de Idaho", escribió el senador del estado, Mike Crapo, en su cuenta de X.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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